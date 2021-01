HASANBEGOVIĆ SE OBRUŠIO NA ZASTUPNIKE KOJI SU SE CIJEPILI; ‘Bilo bi me stid primiti cjepivo protiv reda’

‘Štogod mislili u cjepivu, krajnje je neumjesno da saborski zastupnici imaju privilegiju, a tisuće građana ne može doći do cjepiva’

Zlatko Hasanbegović iz Kluba zastupnika Domovinskog pokreta nazvao je danas za N1 cijepljenje protiv koronavirusa zastupnika u Hrvatskom saboru showom i političkom “Zadrugom”. “Plenković je zastupnike odlučio počastiti cjepivom. Riječ je o neumjesnoj odluci koja vrijeđa zdravu pamet naroda. Štogod mislili u cjepivu, krajnje je neumjesno da saborski zastupnici imaju privilegiju, a tisuće građana ne može doći do cjepiva. Imamo promenadu različitih potkošulja i bicepsa”, rekao je.

Hasanbegović je potom ustvrdio da “nije ni vakserski ni antivakserski aktivist” te da svima koji se žele cijepiti država to treba omogućiti, a onima koji ne žele, država treba osigurati pravo i na to. “Bilo bi me stid primiti cjepivo preko reda”, rekao je.

Istaknuo je da osobno ne vidi razloga da se cijepi. “Prvi su nahrupili zastupnici HDZ-a i SDP-a i suputnik svih vlasti – Milorad Pupovac. Nemam dojam da će entuzijazam za cijepljenjem porasti kad ljudi vide ove nadrealne scene.”

POČELO CIJEPLJENJE ZASTUPNIKA HRVATSKOG SABORA: Pogledajte tko je odbio cjepivo: ‘Ima onih kojima je potrebnije!’

U SVIJETU ISKORIŠTENO VIŠE OD 40 MILIJUNA DOZA CJEPIVA: Izrael cijepio 25 posto stanovništva

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.