HASANBEGOVIĆ RADI BRUNI ESIH O GLAVI? Dojučerašnji bliski saveznik predsjednice skovao opak plan

Raskol u Neovisnima za Hrvatsku čini se neminovnim, jer Zlatko Hasanbegović odbija priznati održavanje sabora stranke u Zadru te namjerava istaknuti kandidaturu za predsjednika stranke

Predsjedništvo stranke Neovisni za Hrvatsku, koja, barem zasad, nosi i prefiks Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović, donijelo je odluku da će se 22. srpnja održati izborni stranački sabor. To je potvrdila i predsjednica stranke Bruna Esih. Sabor će se održati u Zadru, jer otamo potječe velik broj članova. No, to ne bi bilo sporno da Zlatko Hasanbegović ne tvrdi drugačije. Prije dva dana obznanio je kako je Predsjedništvo stranke donijelo odluku prema kojoj će se 22. srpnja zaista i održati izborni stranački sabor – u Zagrebu.

Izašao i službeni poziv

Ovu je informaciju potvrdio i član zagrebačkog ogranka stranke Tomislav Jonjić koji je na svome facebooku profilu objavio službeni poziv za sudjelovanje na Saboru stranke u Zagrebu, kojeg je potpisalo šest od devet članova Predsjedništva.

Šest od devet

“Predsjedništvo, naime, saziva Sabor, a samo mali broj sasvim tehničkih odluka ono donosi običnom većinom glasova svih svojih članova (članak 34. Statuta); za sve ostalo traži se dvotrećinska većina svih članova Predsjedništva. Ako nekoga zanima: iako sam glavni autor stranačkog programa i skoro svih kasnijih stranačkih deklaracija te ujedno pisac svih općih pravnih akata stranke, poziv za druženje u Zadru koji bi bar oponašao formalni poziv za stranački sabor – nisam dobio. Zna se (!) kako funkcionira hrvatska demokracija, zar ne? Činjenice govore same za sebe, a posljedice su jasne i posljednjem slijepcu. Iz Svetoga pisma znamo: Propast tvoja, Izraele, od tebe sama!”, poručio je Jonjić.

RTL neslužbeno doznaje kako su prije dva dana Nacionalno vijeće stranke te svi predsjednici županijskih ogranaka poslali poruku podrške Saboru u Zadru. Jedino tijelo koje to nije učinilo jest ogranak u Zagrebu, čiji je šef Zlatko Hasanbegović. Čini se kako je dojučerašnji saveznik Brune Esih odlučio krenuti u borbu protiv nje i zasjesti na čelo stranke. Iako sada nije bio predviđen izbor predsjednika stranke, Hasanbegović će, navodno, do petka iskoristiti mogućnost predaje kandidature za predsjednika Neovisnih za Hrvatsku.

Hasanbegović šuti

“Do europskih izbora se činilo kako sve funkcionira, koliko može funkcionirati u političkoj stranci, no nakon što su stigli razultati izbora, nešto se dogodilo, nešto se promijenilo”, kazao je izvor iz stranke.

Zlatko Hasanbegović ne odgovara na upite o ovim navodima, a njegova bivša saveznica Bruna Esih kaže a upite o ovim navodima, za sada, ne odgovara kako nije očekivala protukandidata za mjesto predsjednika stranke, jer njezin mandat traje još dvije godine.

Stranka Neovisni za Hrvatsku je u samo dvije godine od osnutka došla do 2000 članova, a za pet dana će se znati hoće li se raspasti.

