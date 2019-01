HASANBEGOVIĆ PROPITKIVAO UREDNIKA NACIONALA, OVAJ PRIJETIO TUŽBOM: ‘Koja je svrha objavljivanja lažnih fotografija?’

‘Imamo slučaj da je do gospodina Jelinića došao materijal, za koji tvrdi da je uoči samog objavljivanja egzaktno ustanovio da je falsificiran. Ako je to tako, zašto ste to objavili? Koja je svrha objavljivanja nečega što je lažno. Pa boriti se protiv lažnih vijesti se može jedino njihovim neobjavljivanjem’, riječi su kojima je Hasanbegović u ‘Otvorenom’ bocnuo urednika ‘Nacionala’

Glavni urednik “Nacionala” u srijedu je navečer u “Otvorenom” opisao kako su do njega došle sporne fotografije s Tomislavom Tolušićem ističući kako druge medije one nisu zanimale dok njega jesu.

“Osoba je donijela isprint, a kada sam pokazao interes, a potom sam na sticku dobije dvije fotografije. Vidio sam sedam ili osam fotografija iz mobitela. Izvoru sam rekao da je to priča kako god se okrene i da moram provjeriti o čemu se tu radi”, ispričao je Jelinić dodajući kako mora štiti svoj novinarski izvor te da mu je samom teško reći što se konkretno dogodilo u cijeloj priči.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek stala je u obranu kolege te odmah situaciju povezala sa svojim sektorom ističući da se dogodio pokušaj teške inkriminacije potpredsjednika Vlade što ulazi u školsku definiciju kako se definiraju dezinformacije.

Jedan udarac, dvije muhe

Bivši ministar kulture i današnji saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović ističe da su se jednim udarcem ubile dvije muhe. Tolušić je “dobio poseban status” u HDZ-ovskim previranjima te je stvorena društvena psihoza putem koje se treba provesti briselska direktiva koja ima za cilj, a to je uvođenje cenzure.

“Imamo jedan politički tjednik koji nastupa s elementima subverzije, manipulacije, različitim obavještajnim i paraobavještajnim podacima i sada imamo slučaj da je do gospodina Jelinića došao materijal, za koji tvrdi da je uoči samog objavljivanja egzaktno ustanovio da je falsificiran. Ako je to tako, zašto ste to objavili? Koja je svrha objavljivanja nečega što je lažno. Pa boriti se protiv lažnih vijesti se može jedino njihovim neobjavljivanjem”, ustvrdio je Hasanbegović u “Otvorenom”.

Na takvu konstataciju Jelinić je odgovorio da je postojao javni interes, ali Hasanbegoviću i priprijetio sudom.

Bunjac: Vlad abi se borila protiv lažnih vijesti, a sama ih plasira

Hasanbegović je još istaknuo kako se sve svodi na briselsko uvođenje cenzire, jer “tamošnja oligarhija više ne može manipulirati javnim mnijenjem”.

Branimir Bunjac iz Živog zida zaključio je da je doista smiješno da zemlju Vlada vodi u bitku protiv lažnih vijesti dok ih istovremeno sama plasira. “Prvo bi premijer trebao prvo ‘zalijepiti flaster na usta’ svojim ministrima jer svaki dan proizvode lažne vijesti. Imate obećanja oko INA-e, F-16 ili najavu ministra Butkovića da će se ukinuti mostarina na Krku do Nove godine, a to se ništa nije dogodilo. Ovo je unutarstranački obračun u HDZ-u. To je kontinuitet nastavka jednih te istih metoda”, dodao je Bunjac ističući kako se Vlada postavlja kao branitelj slobode govora, a da istovremeno ne može podnijeti kritiku što su nedavno u Saboru pokazali i sam premijer te ministar obrane.