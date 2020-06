HASANBEGOVIĆ: ‘Pitanje pobačaja nije središte kampanje, a protiv sam da homoseksualci posvajaju djecu’

Zlatko Hasanbegović i Rada Borić govorili su oko pitanja antifašizma i ljudskih prava

Na Dan antifašističke borbe u predizbornom “Pressingu” na N1 televiziji sučelili su se Rada Borić iz Zeleno-lijeve koalicije – Nove ljevice i član Domovinskog pokreta Zlatko Hasanbegović. Oni su govorili oko pitanja antifašizma i ljudskih prava. Na pitanje što njima znači jučerašnji praznik, Borić je odgovorila:

“Bojim se da se ne obilježava primjereno, mislim da se nažalost ne percipira kao ostali državni praznici, vidi se to po prisutnosti vlasti, izaslanika, pitanje je živimo li danas antifašizam, kako nam se mogu događati stvari kao danas 75 godina nakon pobjede nad fašizmom. Trebali bismo uvesti građanski odgoj u škole, trebali bismo pokazati da antifašizam ne znači žice na granicama, da pokazuješ brigu za lokalizaciju, zelenu ekologiju. Treba sve pojmove isprazniti i napuniti drugim značenjima.”

Hasanbegović je predlagao ukidanje Dana antifašističke borbe

“Riječ je o reliktu jugoslavenskog komunizma, izmišljenom nadnevku, niti jedan nadnevak poput 22. lipnja 1941. ne ukazuje na supstacijalnu boljševičku pozadinu partizanskog pokreta. Rekao sam da je, po definicji komunističke partije Jugoslavije do trenutka prekida savezništva Staljina i Hitlera, službena definicija bila suprotna onome što se kasnije u agitpropu govorilo. To što je Tuđman želio taj datum je irelevantno za pravu prirodu tog datuma. Suvremena Hrvatska je opterećena jednom vrstom unutarpartijske polemike. 22. lipnja 1941. nije utemeljen nikakav prvi partizanski odred. Iz izjava samih sudionika jasno je da nije bilo nikakvog partizanskog pokreta, kada mi netko dokaže da je na taj datum u sisačkim šumama utemeljen prvi partizanski odred, javno ću se odreći diplome, magisterija i doktorata”, kazao je Hasanbegović na N1.

Rada Borić je Hasanbegoviću rekla da “nisu ovdje da drže povijesni sad” i da on nije doktorirao na toj temi te da je izjavama da je fašizam floskula pokazao da je protiv Ustava. “Ako je izabran kao državni blagdan, u Ustavu stoji ZAVNOH, ako to želite maknuti to je vaša osobna agenda, vječni fašizam je do kada ćemo prekrajati povijest”, kazala je Borić.

Ima li danas fašizma?

Odgovarajući na pitanje ima li danas fašizma u Hrvatskoj, Borić je rekla da bi voljela da je dovršen, no kada je tu posezanje prema ženskom tijelu i pitanje tretiranja manjina i LGBT zajednice, da je tu nova vrsta fašizma. Kazala je da su mladi iz Hrvatske otišle jer se ove rasprave 75 godina vode. “Govorite o ženama, one nisu manjina, a netko drugi bi upravljao njihovim tijelima, za mene je to fašizam”, konstatirala je Borić.

“Ako je to fašizam, gospođa Borić će se složiti da je u Titovoj Jugoslaviji homosekusalna orjentacija bila kazneno djelo, abortus je bio strogo zabranjen u prvim desetljećima, po tome je Tito bio fašist. Kada govorimo o zidovima i žicama, podsjetio bih da se Berlinski zid službeno zvao antifašistički zid”, replicirao je Hasanbegović na što mu je Borić rekla da se “vraća predaleko” i da bi on napravio zid sutra, a ona ne bi. Dodala je da mlade danas zanima mogu li ostati ovdje.

Zločini ustaša u NDH

Zlatka Hasanbegovića novinar je pitao osuđuje li on genocid nad Židovima, Srbima i Romima koje je počinila NDH.

“To su tri različite skupine, Židovi u NDH su bili izvrgnuti unutar šireg plana, Romi su bili posebna vrsta žrtava. Židovska zajednica je svedena na ostatke ostataka. Broj Srba zahvaćenih ratnim sukobom na području NDH nije bio da su svedeni na ostatke ostataka”, odgovorio je Hasanbegović na što ga je novinar pitao jesu li poratni komunistički zločini genocid nad Hrvatima na što je on odgovorio da nisu jer postoji definicija genocida u međunarodnom kaznenom pravu.

“Sve žrtve zaslužuju pijetet, pitanje je konteksta, što se dogodilo kada 9.5 znamo da je fašizam pao u Europi, što se dogodilo u nekom intervalu, a što nema opravdanja, Tragično je da su neki uspjeli prerušeni pobjeći i ostaviti ženu i djecu. Jako mi je žao da sam o Bleiburgu čula tek osamdesetih jer se o tome nije govorilo. Ta vremena su prošla, no ne na način da se klatno zaljulja na drugu stranu”, komentirala je Borić.

Prava manjina

Odgovarajući na pitanje jesu li danas u Hrvatskoj ugrožena prava manjina, posebno srpske, Rada Borić je odgovorila da jesu. Kazala je da ne zna nikoga koga ta manjina ugrožav, ali da se čini da nekome s vremena na vrijeme odgovara da prema jednoj manjini podgrijava. Dodala je da se neće vraćati na ’45. te je komentirala da je fašizam način na koji ljudi u Domovinskom pokretu tretiraju žene i LGBT zajednicu.

Na pitanje što je sporno da manjinska stranka bude u vladajućoj koaliciji, Hasanbegović je odgovorio: “Govorimo o nakaradnom sustavu manjinskog predstavništva koji nigdje ne postoji. Ja sam za to da, ako lista manjine pređe prag od 0,5 ili 1 posto, neka bude u Saboru. Među manjine se uvodi segregacija.”

O životnom partnerstvu i posvajanju djece

Na pitanje podržavaju li da osobe u životnom partnerstvu posvajaju djecu, Borić odgovara da to podržava i da bi trebalo poslušati ženu koja je bila domsko dijete i koja kaže da nitko ne zna kako je biti dijete u domu i da trebamo paziti kada govorimo kome bi gdje bilo bolje.

“Zanima je li netko od tih zagovarača i hodača za život usvojio dijete iz doma. Tamo gdje ima ljubavi, djeci treba pružiti šansu, finska premijerka je odrasla u takvoj obitelji”, kazala je Borić.

“Protiv sam postojanja životnog partnerstva. Brak je zajednica muškarca i žene. Zakon o životnom partnerstvu je na neki način poništio ključnu intenciju narodnog referenduma što je brak. Da, ukinuo bih to”, odgovorio je Hasanbegović.

O izjavi Miroslava Škore o pobačaju i silovanim ženama

Novinar N1 televizije dotaknuo se izjave šefa Domovinskog pokreta, Miroslava Škore, o pravu na pobačaj i silovanim ženama kada je rekao da se silovana žena treba dogovoriti s obitelji što učiniti.

“Ova kampanja se počela baviti ženskim tijelom i odlukama žena da kontroliraju svoj život. Ako smo u sekularnoj državi, a vrijedi zakon da žene imaju pravo na pobačaj, ono što stvarno zabrinjava je da bi muškarci koji nemaju maternice o nama odlučivali. Osim gospođe Markić, od žena ćete danas čuti da su ogorčene. Tako bešćutno reći silovanoj ženi da mora roditi jer će to dijete biti sretno. Kako to znaju? Škoro se pokušao izvući iz toga, valjda bismo dobile po prstima jer su žene pokazale srednji prst”, komentirala je Borić. Što se tiče srednjeg prsta upućenom Škori od bivše predsjednice Grabar-Kitarović, Borić komentira da je to dogovoreno da se Škori napravi šteta. Komentirala je da to ne šteti HDZ-u i da je bivšoj predsjednici trebalo pokazati srednji prst jer su je pozivali da drži govore o rodnoj ravnopravnosti o kojoj doma nije govorila.

“Stvorena je moralna panika, to nije središnje pitanje kampanje, na dva novinarska pitanja dva aktera su dala odgovore usput. To nije središnje pitanje kampanje. Žena po zakonu ima pravo na pobačaj. Ustavni sud je naložio donošenje novog Zakona. Imamo načelo zaštite života od začeća do smrti, s druge strane imamo postojeći zakon, a konačni zakon će biti rezultat političke volje stručne rasprave. Temeljno načelo treba biti zaštita života od začeća do prirodne smrti, pravo na pobačaj treba biti zakonski definirana iznimka koja potvrđuje to pravilo. Kao u Poljskoj, tamo također ima iznimaka poput silovanja i incesta”, rekao je Hasanbegović.

O zabrani rada trgovina nedjeljom

Borić je kazala da podržava zabranu rada trgovinama nedjeljom, ali iz drugih razloga nego oni koje zagovara Crkva. Istaknula je da podržava da se to uredi i da treba vidjeti plaćaju li poslodavci taj rad dvostruko i imaju li ljudi pravo na neki drugi dan odmora na što je Hasanbegović pitao: “Neka bude utorkom?”

“Za zabranu sam rada nedjeljom, ako se mora raditi, neka bude plaćeno. Mislim da ljudi imaju pravo na odmor i naše obitelji su premalo zajedno, a ako moramo ići u shopping centre, to treba platiti radnicima”, kazala je Borić.

Hasanbegović je komentirao da zakonsko pravo na neradnu nedjelju treba biti pravilo, a rad izuzetak. Dodao je da smo ipak turistička zemlja i da se apsolutne zabrane ne mogu provesti.

Postizborne koalicije

Odgovarajući na pitanje s kim će ići na u postizborne koalicije, Hasanbegović je kazao da sve ovisi o rezultatu.

“Nažalost za Plenkovića, ovo su izbori za zastupnike u Saboru. Birači će odlučiti o tome, koalicija oko Domovinskog pokreta će biti okosnica Vlade ili oporba velikoj koaliciji”, kazao je.

Borić se nadovezala: “Hasanbegović je bio u HDZ-u, s Bandićem tri godine, najveća vjerojatnost je da će se Hasanbegović ponovno vratiti u HDZ. Mi nećemo ići s nikim tko je desno, nama će odlučivati članovi. Ovisi koliko će nas ući u Sabor, spremni smo za razgovor s SDP-om, no nismo spremni ako bi HDZ ponudio koaliciju.”

