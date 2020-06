HASANBEGOVIĆ OBJASNIO: ‘Domovinski pokret je jedina brana povratku ljevice na vlast’

‘Za razliku od 2011. godine, sada je scenarij povratka restaurirane ljevice nemoguć. Domovinski pokret je jedina brana povratku ljevice na vlast. To će i rezultati pokazati’, poručio je Hasanbegović

Nositelj liste Domovinskog pokreta u 1. izbornoj jedinici, Zlatko Hasanbegović, tvrdi da je Domovinski pokret Miroslava Škore jedina brana povratku ljevice na vlast. Gostujući na televiziji N1, Hasanbegović je rekao da njegovi birači znaju koje vrijednosti zastupa te da s premijerom Andrejom Plenkovićem nije ni u kakvoj vrsti političke utakmice.

Također je ustvrdio da su Plenković i HDZ “zakonski i organski nasljednici HDZ-a gospođe Jadranke Kosor“.

HASANBEGOVIĆ: ‘Pitanje pobačaja nije središte kampanje, a protiv sam da homoseksualci posvajaju djecu’

‘Da nema Domovinskog pokreta došlo bi do apstinencije’

“Nazvao sam ga političkom posinkom, svi ljudi oko njega su ljudi iz tog vremena. Imamo scenarij iz 2011., posrnuće HDZ-a, rast lijeve koalicije koju je gospodin Plenković oživio iz političkog mrtvila, no i bitno različitu situaciju. Za razliku od 2011. sada je scenarij povratka restaurirane ljevice nemoguć. Domovinski pokret je jedina brana povratku ljevice na vlast. To će i rezultati pokazati”, poručio je Hasanbegović.

Tvrdnje premijera Plenkovića da je upravo Škoro pomogao dolasku Zorana Milanovića na mjesto predsjednika Republike Hasanbegović je nazvao “dosjetkama iz promidžbenog stožera”.

“To su teze koje se na šalabahteru dijele za sendvičare koji pišu komentare u ime HDZ-a po portalima za određenu nadnicu. To nije točno, to je pokušaj stvaranja straha kod nekadašnjih birača HDZ-a, to je posljednji argument za propalu politiku. Da nema ove koalicije, Domovinskog pokreta, došlo bi do biračke apstinencije”, smatra Hasanbegović dodavši da bi Škoro pozivom da se na predsjedničkim izborima glasa za Kolindu Grabar-Kitarović, izvršio političko samoubojstvo.

PLENKOVIĆ PROGOVORIO O BIVŠIM HDZ-OVCIMA: ‘Zlatko Hasanbegović nikada nije trebao biti u HDZ-u’

S Plenkovićem ne bi ni da mu je ponudio da ostane ministar

Napomenuo je da ne bi ostao u Plenkovićevoj Vladi ni da mu je ovaj ponudio mjesto ministra kulture.

“Ne bih mogao biti ministar bilo čega u vladi gospodina Plenkovića, posebno ovoj protunarodnoj hrvatsko-srpskoj koaliciji, Vladi koja počiva na Bandiću, Sauchi, HNS-u i sličnima. Mi zastupamo različite političko ideološke koncepcije. Ne služim se frazama i floskulama, već jasno i konrektno iznosim svoja stajališta. Gospodin Plenković mi je rekao da gđa Obuljen i on predstavljaju autentične baštinike Tuđmanova HDZ-a. Ako je to tako, ja to prihvaćam. Nemam se volje ni potrebe nadmetati za intepretaciju, imam svoj politički put”, pojasnio je.

Komentirajući smatra li se većim tuđmanistom od Plenkovića, Hasanbegović je na N1 rekao da se premijer u vrijeme pada Berlinskog zida “u svojim maturalnim radovima nadahnjivao Marxom, Kardeljom i sličnima” te da je sad smiješno voditi raspravu tko je veći tuđmanist. Dodao je da se u ozračju straha i psihoze premijer najbolje snalazi.

ŠKORO UVJEREN DA SE BEZ DOMOVINSKOG POKRETA NEĆE MOĆI: ‘Nećemo ovdje u Hrvatskoj slušati zapovjedi iz Bruxellesa!’