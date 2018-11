HASANBEGOVIĆ KOMENTIRAO PAUKOVU IZJAVU O ‘MITRALJESKIM GNIJEZDIMA’: ‘Ako dođe do eskalacije, na granicu treba poslati vojsku’

“Za Marakeški dokument smo umjesto u Saboru saznali preko medijskih prebacivanja na relaciji Banski dvori-Pantovčak. Moramo znati što je sadržaj sporazuma. Državni dužnosnici ne smiju petljati već iznijeti činjenice. Mi smo apsolutno protiv pristupanja Hrvatske Marakeškom sporazumu”, kazao je Hasanbegović

Marakeški dokument ili, punim nazivom, Globalni kompakt za sigurne, uredne i regularne migracije saborski zastupnik stranke Neovisni za Hrvatsku, Zlatko Hasanbegović, smatra “začetkom jednog vrlo problematičnog procesa”. Po njemu je problematično i to što ta tema iej došla na dnevni red putem ozbiljne političke rasprave već kroz neartikulirana stajališta pojedinih političara.

“Za Marakeški dokument smo umjesto u Saboru saznali preko medijskih prebacivanja na relaciji Banski dvori-Pantovčak. Moramo znati što je sadržaj sporazuma. Državni dužnosnici ne smiju petljati već iznijeti činjenice. Naš stav je jasan, mi smo apsolutno protiv pristupanja Hrvatske Marakeškom sporazumu”, kazao je Hasanbegović gostujući na televiziji N1.

“Nešto nezakonito se pokušava proglasiti zakonitim”

“Imamo pokušaj upravljanja ključnim fenomenom današnjice, a to su masovne ilegalne migarcije koje se prikazuju kao kao temeljno ljudsko pravo, a pravo na ilegalnu migraciju ne može biti i nije temeljno ljudsko pravo. Usporedio bih ovaj dokument s našim zakonom o legalizaciji besprave gradnje. Pokušava se nešto što je nezakonito proglasiti zakonitim i prirodnim”, pojasnio je.

U tome, među ostalim, Hasanbegović vidi različite interese – od interesa poslodavaca za jeftinom radnom snagom, krminalnih interesa do, kako kaže, određenih ideoloških interesa za rastakanjem tradicionalnog identiteta.

“Temeljna činjenica Ustava je ona koja kaže da se granice moraju štititi i da je svaki protuzakoniti ulazak u RH predstavlja kazneno djelo. Ako se švercate u tramvaju bit ćete izvrgnuti represiji, a, druge strane, potiče se klasično kazneno djelo”, iznio je usporedbu sabrski zastupnik Neovisnih za Hrvatsku.

“Izjava Martina Pauka je metaforički izričaj”

Na pitanje kako komentira izjavu Martina Pauka, splitskog gradskog vijećnika stranke Neovisni za Hrvatsku da “zbog migranata na granicu treba staviti ogradu i dobro opskrbljena mitraljeska gnijezda”, Hasanbegović je ustvrdio da se pauk poslužio metaforom.

“Ovdje je riječ o metaforičkom izričaju. Niti jedna država na svijetu nema cijelu granicu zatvorenu mitraljeskim gnijezdom. Naglasak je na tome da se granice trebaju zatvoriti za ilegalni prelezak. Čitam to kao metaforu. Ne govori se o iskazivanju dalekosežnog političkog programa. Već sada granicu štite redarstvenici koji su naoružani”, objasnio je Hasanbegović.

A na pitanje je li za to da se zbog migranata a granicu pošalje vojska, odgovorio je da to treba učiniti ako bi došlo do eksalacije krize.

“Ovdje nemamo značajno povećanje ilegelnih prijelaza, kao kad je bio upućen poziv Merkel da dođu, ali ovdje postoji pritisak na granice, granični prijelazi su bili zatvoreni. Posjetio bih na događanje u Bihaću i Velikoj Kladuši”, dodao je.

“Bandićeva isprika nije dovoljna”

Kao vijećnik u Skupštini Grada Zagreba koji je oštro kritizirao gradonačelnika Milana Bandića zbog njegovog susreta s gradonačelnikom Jagodine Draganom Markovićem Palmom, Hasanbegović smatra da Bandićeva današnja isprika nije dovoljna.

“Zbog ljudskog i građanskog dostojanstva, on, kojeg su izabrali građani, trebao bi u javnom djelovanju držati do dostojanstva svih Zagrepčana pa onda i do svih građana Hrvatske. Ako kaže da nije znao, postavlja se pitanje tko u ovoj zemlji obnaša dužnost ako ne zna elementarne činjenice. Svaki dužnosnik kada odlazi na službeni put u inozemstvo od protokola dobiva službenu bilješku o osobi kod koje se ide. Ovdje nije riječ o kumovima. Gospodin Marković Palma je jedan od suutemeljitelja Arkanove stranke i jedan od aktivnih srpskih homofoba. Riječ je osobi koja je nekoliko dana prije nego li je stigla u Zagreb glorificirala osuđene srpske zločince, među njima generala Pandurovića koji je sudjelovao u Srebrenici i zločinca iz Vukovara Šljivančanina”, obrazložio je Hasanbegović.

