Novi predsjednik zagrebačkog SDP-a je, Viktor Gotovac, ponovno je aktualizirao vraćanje Trga maršala Tita. Njegov prijatelj, saborski zastupnik iz Kluba Domovinskog pokreta, Zlatko Hasanbegović, rekao je danas za N1 televiziju da na inicijativu vraćanja imena Trga maršala Tita gleda s rezignacijom.

“To svjedoči o jadu i bijedi hrvatske političke elite, posebice one iz tabora takozvane ljevice. Mi smo jasno artikulirali zašto je to bitno i važno simbolično identitetsko pitanje. Rasprava o prošlosti nikad nije rasprava o prošlosti, prošlost se ne može promijeniti, nego je uvijek to rasprava o sadašnjosti i budućnosti i temeljnim vrijednostima na kojima treba počivati moderna hrvatska nacija i moderno hrvatsko društvo”, rekao je Hasanbegović.

'Pao bez ispaljenog metka'

Hasanbegović je podsjetio da je on bio jedan od onih koje je predsjednik Republike nazvao ruljom koja je uklonila Trg maršala Tita.

“Koliko se sjećam nije rulja upala u prostorije Gradske skupštine, nego su izabrani gradski zastupnici na izborima donijeli tu odluku u redovitoj proceduri. Nije bilo nikakve ucjene, istina, pokojni gradonačelnik je bio jedan od izdanaka titoističke baštine, to nikada nije krio.

Dakle, riječ je o jasnom političkom zahtjevu, a tada smo artikulirali i poslali poruku gospodi iz SDP-a, tadašnjih zametaka Možemo! i partnera, da mogu u svakom trenutku obraniti Trg maršala Tita, pozvao sam ih na sastavljanje skupštinske većine s gospodinom Milanom Bandićem i na taj način su mogli sačuvati uspomenu na utemeljitelja baštine iz koje su proizašli, no, na njihovu žalost, a našu sreću, njihov autentični predstavnik, vrhovni komandant je pao bez ispaljenog metka”, izjavio je Hasanbegović.