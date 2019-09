HASANBEGOVIĆ: ‘Hrvatska politika i političari vezani uz HDZ korisni su idiot Milorada Pupovca koji je političko-ideološki hermafrodit’

Hasanbegović: ‘Naravno da je to potpuno neodgovorno, ali to nije problem javnosti, nego hrvatske politike i političke elite vezane uz HDZ koja se pretvorila u ono što možemo nazvati korisnim idiotom gospodina Milorada Pupovca, njegovih ciljeva, uključujući i njegovih pokrovitelja u Beogradu’

Saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović komentirao je danas u razgovoru za N1 najnovije izjave čelnika SDSS-a Milorada Pupovca koje je dao za ljubljansko “Delo”. Hasanbegović smatra da je Hrvatska slobodna i demokratska zemlja tako da Pupovac ima pravo na slobodu mišljenja i govora. Svoju zadaću vidi u tome da stvori takvu političku situaciju da Pupovac nema mogućnost odlučivanja o bilo čemu.

“To je jedna vrsta licemjerja. Pupovac je rekao ono što misli, ono što je mislio i ono što će misliti. Živimo u slobodnoj zemlji. Ponižavajuće je za hrvatsku državu kao demokratsku da se uopće spominju nekakva državna odvjetništva zbog izrečenih riječi. Milorad Pupovac ima pravo misliti i govoriti što hoće, a zadaća i mene u politici je stvoriti takvu konstelaciju u kojoj on neće odlučivati apsolutno o bilo čemu”, rekao je Hasanbegović.

Protivi se zabranama

“Ja sam posljednja osoba u ovoj zemlji koja bi ograničavala pravo slobode govora. Što znači toljaga političke korektnosti osjetio sam na vlastitoj koži i to osjećam svakodnevno. Protiv sam bilo kakvih zabrana, svatko ima pravo reći što hoće, a birači su ti koji će na izborima reći svoj pravorijek”, dodao je Hasanbegović.

“Naravno da je to potpuno neodgovorno, ali to nije problem javnosti, nego hrvatske politike i političke elite vezane uz HDZ koja se pretvorila u ono što možemo nazvati korisnim idiotom gospodina Milorada Pupovca, njegovih ciljeva, uključujući i njegovih pokrovitelja u Beogradu. On želi biti arbitar u hrvatske prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i to može sve dok će Plenković biti u položaju moći i dok će biti oni koji su spremni igrati takvu ulogu”, rekao je Hasanbegović.

‘Političko-ideološki hermafrodit’

I dok smatra da se pitanje uključivanja etničkih zajednica samo po sebi razumije, Hasanbegović je mišljenja da je Pupovac “akter političke utakmice s jasnim političko-ideološkim ciljevima”.

“Pupovac je vrsta političko-ideološkog hermafrodita, s jedne strane ne zna se kad počinje njegova legitimna uloga predstavnika i prvaka srpske zajednice, a kad počinje biti arbitar ukupne hrvatske politike i onaj koji prosuđuje što je istina u hrvatskoj povijesti. On to ne može biti i to mu netko treba reći”, rekao je Hasanbegović.

“U Hrvatskom saboru ne postoje Srbi i Mađari, postoji hrvatski politički narod. Ovo nije ni Habsburška monarhija ni SFRJ, ovo je hrvatska država, nije nacionalno carstvo u kojoj se predstavnik srpskog naroda pogađa s predstavnicima hrvatskog naroda. Nisu problem predstavnici srpske nacionale manjine, nego oni koji figuriraju i sebe su, kao gospodin Plenković, doveli u položaj hrvatske nacionalne manjine u Saboru.

Dakle, svaki ulazak, koncepcija koju zagovara Pupovac, što je potpuno legitimno, znači da se plaća određena cijena. Plenković iz načelnih razloga želi platiti tu cijenu”, rekao je Hasanbegović, dodavši da je ponosan što je bio ministar u prvoj vladi u kojoj su Furio Radin i Milorad Pupovac bili u oporbi.

Etno biznis?

Prema njegovu mišljenju, u pozadini se kriju financijske redistribucije. “Radi se o etno biznisu, tu nema načela, bitan je samo profit”.

“Vladina većina je čvrsta, određena je činjenicom da je gospodin Pupovac gospodina Plenkovića nazvao osobom, takav se plaća suhim zlatom, on zna zašto je to rekao i tu se ništa nije promijenilo. Sve dok Plenković misli da treba postojati ovakva postojeća većina, ona će postojati”, rekao je Hasanbegović, piše N1.