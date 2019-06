HARAČE SELIMA, PROVALJUJU… “Pijem čaj s medvjedom, on je ovdje uobičajen gost”

Žitelji Gorskog kotara u posljednje vrijeme imaju poprilično gladne goste. Njihovim dvorištima, podrumima, vrtovima… harače medvjedi koji se polako pripremaju za zimu.

U potrazi za hranom medvjedi u Gorskom kotaru ulaze u dvorišta, provaljuju u podrume i kokošinjce i prave veliku štetu. Tako su se u Lokvama ovih dana počastili i šljivama i jagodama, piše Dnevnik.hr. Vlasnik plantaže Josip Žigo došao je do zaključka da mu je nabolje stražariti noću, no taman kad se on spremi kući, medvjedica dođe po obrok.

Ojačao ulaz u podrum, pa medvjed došao na kućna vrata

Zlatko Puškarić iz Crnog Luga svjedok je da medvjedi nisu samo biljožderi. U njihovoj gladi nestalo je 14 njegovih kokoši. Zlatko je ojačao ulaz u podrum s kokošima pa medvjed nije mogao ponovno provaliti. “Onda je tu čupao, pa je od jada išao do ulaza u kuću pa nam je šindru potrgao”, kaže Puškarić.

Njegovu sumještaninu Danijelu Popoviću medvjed je postao susjed. “Često pijem čaj s medom. Hoću reći da ovdje dolazi skoro svakodnevno i već je uobičajen gost”, ističe Popović. Medvjedi u Gorskom kotaru harače selima, a lovci su nemoćni jer je riječ o zaštićenoj vrsti, piše Dnevnik.hr. Gorani su na to već navikli jer je riječ o uobičajenoj pojavi za ovo doba godine.

Dnevnik.hr/Danas.hr