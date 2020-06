HALO POLICIJA: Pomoćnik ministra zaposlio sestru snahe, a posao u MUP-u je našao i za dečke svojih dviju kćeri i to u istom danu

Pitali smo ministra Božinovića je li znao za relacije mladih zaposlenika s pomoćnikom, no iz MUP-a smo samo dobili šturi odgovor da se u ovom slučaju ne radi o ‘članovima obitelji’

Ante Delipetar, pomoćnik ministra unutarnjih poslova za ljudske potencijale, samo nekoliko mjeseci nakon što je imenovan za pomoćnika, ministarstvu u kojem radi darovao je nekoliko “ljudskih potencijala” povezanih s vlastitom djecom: snaha, supruga njegova sina, u prosincu 2017. zaposlena je u agenciji AKD, koja je formalno u vlasništvu Republike Hrvatske, ali je zbog djelatnosti kojom se bavi – podređena MUP-u, dva tjedna kasnije, sestra snahe je zaposlena u MUP-u, a partneri dviju mladih Delipetrovih kćeri, dečki, kako bi se reklo u Zagrebu, zaposleni su u MUP-u nakon rješenja koje je ministar Davor Božinović potpisao istog datuma, 18. prosinca 2017. godine.

Osjeća se stanoviti oprez i mudrost policijskog kadrovika Delipetra, ne zapošljavaju se osobe koje nose njegovo prezime baš u MUP-u, ali ipak – nije li ovo više od slučajnosti, kada se četvero osoba blisko vezanih za sina i kćeri pomoćnika ministra u tako kratkom roku zaposli upravo u državnoj službi u kojoj on kadrovira? S obzirom na radna mjesta i raspored, reklo bi se da se vrlo studiozno, uz sve obveze pomoćnika ministra, našlo vremena za osmišljavanje kompleksnog pothvata pokušaja nevidljivog zbrinjavanja bliskih osoba vlastite djece.

Oni koji se sjećaju slučaja Nevistić – zagrebački pročelnik za samoupravu Zoran Nevistić uspio je zaposliti u gradskim uredima i službama čak sedmero članova svoje uže i šire obitelji – mogli bi reći da se i ovdje nazire sličan modus operandi. No, ovo je ipak MUP i moglo bi se pomisliti da se unutar institucije koja bi trebala bdjeti nad mirom i redom u cijeloj državi nešto više drži do borbe protiv nepotizma nego u Bandićevoj poluprivatnoj utvrdi?

Dugogodišnji kadrovik: od Jarnjaka do Božinovića

Ante Delipetar je vjerojatno jedan od najdugovječnijih kadrova u vrhu Ministarstva unutarnjih poslova. Od kada je kao mladi pravnik stigao u policiju, 1995. u vrijeme ministra Ivana Jarnjaka, bavio se kadrovima, bio je savjetnik i pomoćnik vrlo različitim tipovima ministara iz korupusa HDZ-a, od Ivice Kirina zvanog “Jubito” (jer je tako izgovarao YouTube), do Tomislava Karamarka, ali i sada Davora Božinovića. Kada je Davor Božinović izabran za ministra unutarnjih poslova, u lipnju 2017. u njegovoj prvoj postavi odmah je bio i Ante Delipetar i smatra ga se – Božinovićevim kadrom, čovjekom od povjerenja.

Za širu publiku je gotovo nevidljiv, rijetko nastupa, ali redovno ga se nalazi u objavama sindikata policije: bilo da ga se spominje da izbjegava komunikaciju sa sindikatima, da želi komunicirati samo s odabranim sindikatima, ili mu se predbacuje da je objavio podatke u kojima je “izgubio 111 policijskih službenika” ili da protežira rodbinu i prijatelje visokorangiranih dužnosnika. U jednom prošlogodišnjem priopćenju upozorava ga se, primjerice, da nije odgovorio na pitanje o temeljnom policijskom tečaju “od sramotna ni dva mjeseca temeljem kojeg odabrani postaju policijski službenici sa svim policijskim ovlastima.”

“U toj kategoriji pronalazimo tajnice određenih vrlo visokorangiranih rukovoditelja, pa čak i samog glavnog ravnatelja policije, kao i njihovu djecu i rođake, a koje se raspoređuju na vrlo visoka radna mjesta u Ravnateljstvu policije i Sjedištu Ministarstva”, pisalo je u dopisu Sindikata policijskih službenika u ožujku 2019., te se i iz tog dopisa dade naslutiti da je problem proguravanja “djece i rođaka” visokorangiranih dužnosnika u MUP-u problem širi i od samog Delipetra. Odnosno da on, po svemu sudeći, samo čini ono što je radio i za druge. Da mu je prešutno dopušteno da i “svojima” pomogne kao što pomaže drugima.

Ante Delipetar kao pomoćnik ministra ima plaću od 15.622 kune, a osim poslom u MUP-u bavi se i voćarstvom; posjeduje i OPG te je u imovinskoj kartici prijavio i državne poticaje od 20 tisuća kuna godišnje.

Lak prodor kroz testove i intervjue

Posebno je zanimljiv zahvat zapošljavanja dvojice mladića kćeri pomoćnika ministra u istom danu. Taj će primjer morati ući u anale hrvatskog zbrinjavanja u državnoj službi. Analizom javno dostupnih dokumenata otkrivamo da je 6. rujna 2017. MUP raspisao natječaj za radno mjesto “tehničar za specijalne sustave za računalne mreže u Upravi za razvoj, opremanje i potporu”. Javilo se čak 77 kandidata, a Uprava za ljudske potencijale, kojom upravlja Ante Delipetar, izdvojila je 29 kandidata koji su ispunili formalno-pravne uvjete za radno mjesto. Dana 26. listopada je održano i testiranje na koje se odazvalo 20 kandidata.

Testovi su, dakako, pripremljeni u Upravi za ljudske potencijale. Nakon pisanog teksta, desetero najboljih kandidata izašlo je pred komisiju (čije članove, na žalost, ne znamo), ali nakon razgovora s komisijom i testa, kandidat koji je skupio najviše bodova bio je – Bože Jureško. Ujedno i dečko starije kćeri pomoćnika ministra Delipetra, Tine, inače početkom 2019. sretno zaposlene u državnoj tvrtki koja izdašno zapošljava djecu i rodbinu visokorangiranih dužnosnika, u HEP-u. Tina i Bože poziraju i na otvornoj fotografiji njezina Facebook profila.

Bože Jureško je završio srednju školu, ima zvanje zrakoplovni tehničar, a na testiranjima i pred komisijom skupio je pobjednička 18,63 boda. Pomeo je konkurenciju, desetke drugih kandidata, ljude s iskustvom ili bez, osobe koje su se ozbiljno pripremale za test, nadale se i čekale trenutak objave bodovne liste. Možda su neki od njih ubrzo i krenuli u Irsku ili Njemačku, puni sumnji da je i taj natječaj na koji su se – uzalud javili – bio namješten.

Bože Jureško je dobio posao na neodređeno, a rješenje koje je i javno dostupno, potpisao je ministar Davor Božinović osobno. Jureško je startao kao vježbenik, jer sudeći prema rješenju – nije imao ni dana radnog iskustva prije ovog zapošljavanja.

Mladi komercijalist porazio 75 protukandidata

No, drugi potencijalni zet pomoćnika ministra Delipetra, Ljubo Rebić, pomeo je još više protukandidata u opsežnom postupku koji je osmislila Uprava koji vodi otac njegove djevojke, Ante Delipetar. Natječaj za stručnog referenta-tehničara laboranta u MUP-u, u Ravnateljstvu policije, u Centru za forenzična ispitivanja “Ivan Vučetić” raspisan je također 6. rujna 2017. u Narodnim novinama. Javilo se 96 kandidata, a na pismeno testiranje je pristupilo 75 kandidata.

Za izlazak pred komisiju je izabrano 12 kandidata, a kada su se zbrojili svi bodovi, najbolji je za to radno mjesto bio upravo Ljubo Rebić (sa 27,33 boda). Na rješenju za njegovo zapošljavanje koje je objavljeno 18. prosinca 2017. stoji da se radi o “izvanrednom postupku prijma u državnu službu”, da se, dakle, otvorila iznenadna i hitna potreba u sustavu za zapošljavanjem “stručnog referenta- tehničara”.

Ljubo Rebić, dečko mlađe kćeri pomoćnika ministra Delipetra, Ive, također ima srednjoškolsko obrazovanje, komercijalist je, a u trenutku izvanrednog prijma u MUP na posao na “neodređeno” imao je dvije godine i pet mjeseci radnog staža, jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, te položeni stručni ispit. I rješenje za njegovo zapošljavanje potpisao je ministar Davor Božinović.

Dvojica mladića imala su, dakle, sretan Božić te 2017. a deseci drugih su krenuli pokušavati sreću na drugim natječajima, ili su možda odustali od javljanja na natječaje uopće i krenuli tamo gdje postoje doista pravi natječaji u kojima se provjeravaju stvarne kompetencije, u inozemstvo.

Na upit upućen MUP-u, o modelu zapošljavanja osoba koje se vezuje s pomoćnikom ministra za ljudske resurse dolazi odgovor da se ne radi o “članovima obitelji pomoćnika”, odnosno da “nitko od članova obitelji g. Delipetra ne radi u Ministarstvu unutarnjih poslova”.

MUP: osobe koje spominjete nisu u rodbinskom odnosu

“Ujedno ističemo da osobe koje navodite kao zaposlenike Ministarstva nisu ni u kakvom rodbinskom odnosu ili obiteljskom odnosu s pomoćnikom ministra g. Delipetrom”, navedeno je u odgovoru. Dakako, dečke kćeri, dakle osobe koje se još nisu vjenčale – službeno se ne smatra dijelom obitelji. Sestra snahe, Marina Deković, zaposlena je, dakako, u vrijeme dok snaha, Dubravka Delipetar, još nije bila “službeno” snaha, dok je još bila samo djevojka sina pomoćnika ministra, odvjetnika Jakova Delipetra. I snaha je u AKD zaposlena dok je još bila samo djevojka sina pomoćnika ministra, Dubravka Deković.

Iz AKD-a nam je odgovoreno da AKD nije dužan provoditi natječaj, no 2. studenoga 2017. oglasili su natječaj “za pripravnika za radno mjesto analitičar regulative i normi” po uvjetima koji su usklađeni s “internim propisima i važećom sistematizacijom radnih mjesta”. “Dubravka Deković je u selekcijskom postupku odabrana kao kandidat koji zadovoljava sve tražene uvjete predmetnog natječaja, te je zaposlena u AKD-u 15. prosinca 2017.” U ovom slučaju nismo saznali koliko je mlada Dubravka Deković pomela protukandidata, no to joj je bilo prvo zapošljavanje, na neodređeno, dakako. I njezinoj sestri, koja je zaposlena u MUP-u svega nekoliko tjedana kasnije, bio je to prvi posao.

Kakav fascinantni sitan vez. Na naš upit je li ministar koji potpisuje rješenja znao za relacije onih čije zapošljavanje potpisuje, nije odgovoreno. Da nije, možda bi trebao naložiti hitnu internu istragu o slučajevima čudnih zapošljavanja? Nismo dobili ni odgovor na pitanje kakvi su točno standardi u MUP-u u kadrovskom odjelu vezani za borbu protiv nepotizma.

Ima posla za Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa

Je li moguće da je dovoljno neozakoniti brak ili malo produljiti odnos dečko-cura? Zakon o sprječavanju sukoba propisuje da su članovi obitelji dužnosnika bračni ili izvanbračni drug dužnosnika, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre dužnosnika te posvojitelj, odnosno posvojenik dužnosnika, dok se s dužnosnikom povezanim osobama smatraju navedeni članovi obitelji, ali i ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s dužnosnikom. Sin i kćeri dužnosnika, dakle, smatraju se članom obitelji dužnosnika. A što je s njihovim curama i dečkima?

“U odnosu na osobe izvan navedenog kruga, a koje su u određenom odnosu srodstva ili tazbinskom odnosu s dužnosnikom, iste se ne smatraju članovima obitelji, odnosno povezanim osobama po samom Zakonu, već Povjerenstvu u svakom konkretnom slučaju razmatra može li dužnosnik u odnosu na tu osobu biti nepristran te postoje li dodatne okolnosti povodom kojih bi se pojedina osoba mogla smatrati interesno povezanom s dužnosnikom”, odgovaraju nam na upit iz Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa.

Dakle, ako je pomoćnik ministra za ljudske resurse bio uključen u bilo kojem dijelu procesa zapošljavanja osoba vezanih za njegove članove obitelji (a Uprava koju on vodi upravlja novim zapošljavanjima) situacija nipošto nije bezazlena, pa i potencijalno – nezakonita. Dakako, Ante Delipetar, pravnik po struci, dugogodišnji kadrovik, nesumnjivo ima razrađen bezbroj trikova za naoko nevino zapošljavanje. Po svemu sudeći, uz blagoslov ministra Davora Božinovića.