HAKOM OTVARA SLUČAJ A1: ‘Korisnik mora biti obaviješten; ukoliko nije – operator trpi sankcije’; Evo dokad možete ostvariti prava

‘Korisnik ne gubi nikakva prava, on mora biti obaviješten. Ako nije obaviješten, operator trpi sankcije. Mi kao HAKOM ispitujemo ovaj slučaj’

Viša stručnjakinja za pravne poslove HAKOM-a, Marina Ljubić Karanović komentirala je neemitiranje kanala televizije N1 i Sportkluba na platformi A1 te što to znači za korisnike.

“Operatori općenito imaju pravo mijenjati svoje uvjete korištenja usluga, pa tako i mijenjati pojedine programe unutar programskih paketa. Moraju prethodno adekvatno obavijestiti korisnike. Korisnici mogu ostvariti svoja prava u roku od 30 dana od dana kad su zaprimili takvu obavijest”, rekla je Ljubić Karanović za N1, dodajući kako krisnik od dana primitka obavijesti ima pravo iskoristiti svoja prava koja su mu na raspolaganju.

“Što se tiče izmjene programskih sadržaja, to je specifično pitanje i ono na različit način pogađa različite korisnike, ovisno o njihovim navikama. Svi korisnici neće automatski imati pravo na raskid, međutim, ovisno o navikama gledanja, pojedini će imati pravo bez plaćanja naknade, naravno, ako su te kanale i gledali, a to će se utvrđivati u svakom pojedinom slučaju”, rekla je.

ODLUČILI ISKLJUČITI N1 I SPORT KLUB IZ SVOJE PONUDE TV KANALA: ‘Jako smo iznenađeni, surađivali smo niz godina’

Korisnici mogu uložiti prigovor

“Svaki korisnik koji je nezadovoljan ovom izmjenom se može obratiti svom operatoru i uložiti prigovor, reći da je ta promjena značajnija za njega, dati privolu svom operatoru da može provjeriti na koji se način korisnik ponašao, je li taj kanal i gledao. Može se provjeriti u sustavu, za svakog korisnika je to drugačije. Ako je korisnik to gledao i ako je to razlog zašto je ugovorio uslugu pojedinog operatora, operator mu mora dati pravo na raskid bez naknade”, naglasila je Ljubić Karanović.

Objasnila je da svaki korisnik koji ne uspije raskinuti ugovor bez naknade ima mogućnost postupka rješavanja prigovora, a HAKOM je treći korak koji može riješiti slučaj između operatora i korisnika.

“Korisnik ne gubi nikakva prava, on mora biti obaviješten. Ako nije obaviješten, operator trpi sankcije. Mi kao HAKOM ispitujemo ovaj slučaj, to nije prvi put da se mijenjaju programi, mi prikupljamo činjenice, gledamo je li sve u skladu sa zakonom. Za korisnika je bitno je li dobio obavijest”, rekla je.

“Operator je ponudio nekakve kanale za zamjenu, je li adekvatno ili nije, svaki korisnik za sebe to utvrđuje. Pretpostavljam da će se korisnici prvo javiti telefonom svom operatoru. Bitno je da se postupak rješava pisanim putem. Ako u telefonskom razgovoru korisnik ne dobije odgovarajući odgovor, onda treba pisati pisani prigovor, da postoji pisani trag”, rekla je Ljubić Karanović.

A1 IH IZBACUJE IZ SVOJE TV PONUDE; Oglasili se N1 i Sport Klub: ‘Oni ne govore istinu, spremni smo javno objaviti ponudu’

A1 KAŽE DA JE UNITED MEDIA NEPOŠTENA: Za N1 i Sport Klub su nas tražili 28 posto više novca

‘HAKOM se bavi korisnicima’

Također, Ljubić Karanović je naglasila da se HAKOM ne bavi pitanjima televizijskih kuća, već su tu kako bi riješili prigovore korisnika. “HAKOM je tu kao regulator za korisnike koji koriste usluge operatora. Sadržaj programa nije naša nadležnost, mi se bavimo korisnicima”, pojasnila je.

Dan od kojega se računa tridesetodnevni rok za žalbu je, ponovila je Ljubić Karanović, trenutak kad je korisnik osobno dobio obavijest, a ne od trenutka kad je korisnik iz medija saznao za novost. “U pravilu je to putem računa, nekad pošalju računom ili putem maila, pitanje je kako pojedini korisnik prima račun. Rokovi su propisani u uputama. 30 dana od dana kad je saznao, kasnije će dobiti obavijesti od operatora. Ako nešto nije jasno, na HAKOM-ovim internetskim stranicama imaju detaljne upute. Za korisnike je taj postupak besplatan”, rekla je.

“Operatori znaju svoje obveze, moraju se ponašati u skladu s tim. Ako to ne rade, trpe određene sankcije. Mi kao HAKOM prikupljamo činjenice, neki korisnici su dobili obavijesti, neki nisu, neki su dobili posebno. Nama je važno da se korisnici ne zamaraju tim stvarima. Od trenutka svoje obavijesti oni imaju pravo postupati”, rekla je.

Dodala je da korisnici od HAKOM-a mogu očekivati nepristranost kao i to da će sagledati sve činjenice. “Ovo nije prvi put da dolazi do izmjene programa, svakog korisnika ćemo sagledati za sebe i donijet ćemo odluku koja je neovisna i operator mora po njoj postupiti”, rekla je Ljubić Karanović. “Ovisno od korisnika do korisnika će se procjenjivati što je za njega promjena ugovora. Ako je po njega situacija nepovoljnija u odnosu na ono što je on htio i koristio, onda može raskinuti ugovor bez plaćanja penala”, rekla je.

MINISTARSTVO ODBACILO TVRDNJE: ‘Politika nije utjecala na prekid suradnje između operatera A1 i televizije N1’