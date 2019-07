HAKOM OBJAVIO VAŽNO UPOZORENJE ZA KUĆANSTVA: Čini se da ga neće svi poslušati

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) upozorila je građane što trebaju činiti tijekom grmljavinskog nevremena

HAKOM tako na Facebooku savjetuje da se tijekom grmljavine isključe svi aparati iz utičnica kako ne bi došlo do udara groma.

“[ISKLJUČI APARATE!!!] U slučaju grmljavinskog nevremena obavezno isključi SVE kabele iz utičnica, tako ćeš zaštiti svoje elektroničke uređaje od udara groma🌩. Istrijani su trenutno na udaru ali vrijedi za sve.”

‘Fidovka’ sve rješava

No, prema komentarima čini se da neće svi poslušati taj koristan savjet. Tako je jedan pratitelj sarkastično priupitao: “Uvijek se pitam, kad munja udari u more, kako to da ne potamani ribu?” Na to su mu iz HAKOM-a odgovorili: “Kad saznate obavezno nam javite!”

Drugi se pak pouzdaje u diferencijalnu sklopku, u narodu znanu kao “fidovka”: “Fidovka odrađuje svoje, ništa ne isključujem.” Kada mu je drugi pratitelj odgovorio čemu služi fidovka, on je odgovorio: “Ne razmem se u to al’ svaki bliži udar groma fidovka izbaci, dignes i piči dalje.”

Loša infrastruktura

Jedan je pak prokomentirao telekomunikacijsku infrastrukturu te zaključio da uređaji stradavaju zbog nedostatka uzemljenja. Održao je i lekciju što treba učiniti s telefonom kad zagrmi.

“Ispravno je prilikom grmljavinskog nevremena izvucite telefonsku žicu iz rutera. Ruter možete ostaviti upaljen i koristiti ga za unutarnju mrežu. Često uređaji koje iskopčamo iz struje drže elektricitet i do pola sata a i više. Da bi se uređaj ispraznio prisilno. Ugasite uređaj iskopčajte ga iz struje i držite tipku za paljenje uređaja kako bi se kondenzatori ispraznili”. HAKOM ga je vrlo jednostavno prizemljio komentarom: “Mi smatramo da je najbolje i router isključiti.”