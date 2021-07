Zbog prevrtanja kamiona u zoni radova prekinut je promet na DC1 kod mjesta Koljane, a osobna vozila preusmjeravaju se na županijske ceste preko mjesta Vrlika, Ježević, Bitelić, Hrvace i obratno, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom na ulasku u Hrvatsku.

U zonama privremene regulacije prometa moguće su povremene smetnje, vožnja u koloni ili kraći zastoji. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Putovanje rano ujutro ili kasnije navečer

Zbog upozorenja od toplinskog vala savjetuju svima koji putuju na dužim relacijama da to čine rano ujutro ili kasnije navečer, a izbjegavaju vožnju i putovanje tijekom dana kada temperature dosežu svoj maksimum. Tijekom puta treba se češće zaustaviti i rashladiti te piti dovoljno tekućine i umjereno koristiti rashladni uređaj u vozilu.

Noćas od ponoći do 4 sata ujutro u jednom noćnom terminu, u maksimalnom trajanju do 15 minuta zbog izvanrednog prijevoza bit će prekinut promet od čvora Oštrovica, uključujući NP Oštrovca, do CCNP Rijeka u oba smjera.

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih epidemioloških kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom i teretnom prometu.