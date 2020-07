HAK UPOZORAVA VOZAČE: Kolnici mokri i skliski u gotovo cijeloj zemlji, mogući i odroni

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Istri, Lici, Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru, Slavoniji, unutrašnjosti Dalmacije, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, izvijestio je jutros HAK.

Mogući su odroni. HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Promet povremeno pojačan u smjeru mora

Promet je povremeno pojačan na većini cesta u smjeru mora. Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Lučko, u oba smjera, nema dužih čekanja. Zbog prometne nesreća između tunela Mala kapela i čvora Brinje u smjeru mora vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Kolona vozila duga je oko dva kilometra

Ljetna je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 tona na pojedinim cestama u priobalju bit će subotom od 4 do 14 i nedjeljom od 12 do 23 sata. Na graničnim se prijelazima čeka do pola sata na ulaz u zemlju, osim na GP Macelj gdje se čeka sat i pol. U prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres Rijeka.