Kraj je produženog vikenda pa je, očekivano, povećana gustoća prometa na najvažnijim cestama, prilazima turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. U Istri, Lici te Hrvatskom primorju su mjestimice mokri i skliski kolnici.

Mogući su zastoji i vožnja u koloni na cestama na kojima su u tijeku radovi.

Autocesta A1 Zagreb- Split- Ploče

Na toj dionici povećana je gustoća prometa između Zadra i Zagreba u smjeru unutrašnjosti, a između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se u koloni u pokretu s povremeni zastojima.

Pred naplatom Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.

Zbog prometne nesreće prekinut je promet u tunelu Sveti Rok u smjeru Dubrovnika.

Autocesta A2 Zagreb-Macelj

Zbog požara na vozilu između čvorova Zaprešić i Zabok, prije odmorišta Jakovlje u smjeru Krapine, vozi se usporeno u koloni.

Autocesta A3 Bregana-Lipovac

Zbog povećane gustoće prometa na prilazu zoni radova kod čvora Križ u smjeru Bregane vozi se usporeno u koloni od oko 3 km.

Povećana je gustoća prometa u smjeru zapada.

Autocesta A6 Rijeka-Zagreb

Povećana je gustoća prometa između čvorova Kikovica i Bosiljevo II u smjeru Zagreba.

Istarski ipsilon (A8/A9)

Povećana je gustoća prometa u smjeru Slovenije te te povremeno kod tunela Učka u smjeru Rijeke.

Krčki most (DC102)

Povećana gustoća prometa u smjeru kopna, kolona je oko 3 km.

Povodom međunarodnog Praznika rada danas od 14:00 do 23:00 na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabranjen promet za sva teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona.

Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.

Privremena regulacija prometa na autocesti A3 Bregana-Lipovac

Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica vozi se dvosmjerno (kolnikom u smjeru Bregane) po dva sužena prometna traka u oba smjera. A zatvoren je ulazni krak čvora Jakuševec (A3) u smjeru Lipovca, Varaždina i Goričana, a obilazak je državnim cestama (DC31 i DC30) do čvora Kosnica.

Između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Križ vozi se dvosmjerno (kolnikom u smjeru Bregane po jednom suženom prometnom traku u oba smjera.

Na čvoru Ivanić Grad zatvoren je izlazni krak iz smjera Bregane i ulazni krak u smjeru Lipovca. Obilazak iz smjera Bregane je preko čvora Dugo Selo, a u smjeru Lipovca preko čvora Križ (A3).

Od 2.svibnja u 11:00 sati do 14.srpnja u 15:00 sati, zbog radova, bit će zatvorena državna cesta DC307 između Mokrica i čvora Zabok. Obilazak je: DC307-DC14- čvor Andraševec-ŽC2197-Oroslavje-DC307 (Mokrice).

Vozi se jednim trakom, naizmjence, uz privremenu regulaciju prometa (semafore)

Zbog radova na DC31 na mostu u Pokupskom (do 30. svibnja) i Jadranskoj magistrali (DC8) u Stobreču (do 15.lipnj) i Omišu (do lipnja).

Zbog većeg oštećenja kolnika na vijaduktu na DC2 u Iloku se također vozi jednim trakom, kao i na klizištu na državnim cestama DC3 u mjestu Jarče Polje (do 1.lipnja) i DC5 Okučani-Lipik.

Jednim trakom vozi se i zbog odrona na državnoj cesti DC29 Kašina-Laz Bistrički i županijskoj cesti ŽC6260 u mjestu Blato na Cetini.