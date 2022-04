U studiju Net.hr-a gostovao je saborski zastupnik Socijaldemokrata, Domagoj Hajduković, koji je komentirao brojne aktualne teme u Hrvatskoj i svijetu. Odmah na početku osvrnuo se na najavljenu rekonstrukciju Vlade, koja bi se trebala dogoditi oko Uskrsa. Upitan je li dovoljna samo rekonstrukcija Vlade ili bi se trebalo ići na nove izbore, Hajduković kaže da je po njemu rekonstrukcija vlade kao da se pokušava "oživiti mrtvaca koji je klinički mrtav već jedno duže vrijeme".

"Ova vlada je već postala toliko opterećena različitim aferama ili indicijama na koruptivne djelatnosti nekih članova, mnogi su pod istragom DORH-a. Ta popudbina ove Vlade je prevelika, a ova rekonstrukcija koja se sprema zapravo će na neki način iznjedriti novu Vladu. Mišljenja sam da bi bilo puno poštenije prepustiti građanima izbor da potvrde ili oduzmu legitimitet ovakvoj Vladi. Mislim da legalitet imaju, ali legitimitet već dugo ne", kaže Hajduković. Na pitanje boji li se HDZ novih izbora, kaže da misli da postoji bojazan s njihove strane da bi građani mandat za vođenje Hrvatske mogli povjeriti nekom drugom.

Komentirao je i nova imena koja se spominju da bi od Uskrsa mogli zasjesti u ministarske fotelje. Na pitanje kako komentira kadrovsko rješenje da umjesto Tomislava Ćorića za ministra gospodarstva postavi Davora Filipovića, kaže da je nezahvalno govoriti dok još to ne znamo sa sigurnošću. "Ono što u ovom trenutku i po ovim informacijama mogu reći je da to samo pokazuje koliko ova Vlada pridaje pažnje ovom jako bitnom resoru. Zbog sukoba u Ukrajini imamo jednu potpuno drugačiju globalnu energetsku političku sliku i mislim da odabir ovakvog čovjeka sigurno ne ulijeva povjerenje meni, a sigurno i dobrom dijelu javnosti, da će u budućnosti što se tiče gospodarstva i energetike, da će se taj sektor voditi bolje nego što je to bilo do sada", kaže.

U rekonstrukciji Vlade, spominje se i odlazak ministra Marija Banožića. "Iskreno, na Banožićevom mjestu otišao bih odavno, tim više ako se ne slažete s vrhovnim zapovjednikom s kojim bi trebali surađivati i to najuže nakon predsjednika Vlade. Tim više što su zadnje ugroze pokazale da naš obrambeni sustav nekim izazovima možda nije dorastao. Možda kažem, ali ono što znamo tko nije dorastao izazovima koji su pred njim, to je ovaj ministar. To je ime zapravo i očekivano da će otići", kaže.

Ako je u igri Tomo Medved, dodaje Hajduković, odnosno spajanje ministarstva branitelja i obrane, to nije dobro. "Mislim da se šalje jedna kriva poruka prije svega. Braniteljska populacija do koje držimo bila bi zakinuta za svoje ministarstvo, poruka koju ćemo poslati je vrlo loša. Nadam se da do toga neće doći".

Do ljeta pokrivaju cijelu Hrvatsku

Što se tiče udruge Socijaldemokrati koju su osnovali nakon raskola u klubu zastupnika SDP-a, Hajduković kaže da ne zna koliki je točan broj članova jer im ljudi svaki dan pristupaju. Odlučili su se osnovati udrugu, a ne stranku za početak, jer im udruga daje jedan širi spektar djelovanja koji nije samo politički. "Članovi udruge će biti i brojni ljudi koji neće biti članovi stranke na kraju dana, jer ne žele ili ne žele politički biti aktivni, ali će biti mnogi intelektualci i znanstvenici, koji žele doprinijeti ne samo našoj stranci i političkoj opciji, nego i Hrvatskoj općenito", kaže. Trenutno rade na širenju, a plan im je da do ljeta imaju pokrivenu cijelu Hrvatsku.

Hajduković kaže da su za sada reakcije jako dobre, da javnost i građani reagiraju jako dobro i govore da Hrvatskoj treba jedna jasna i artikulirana lijeva alternativa, a neki to vide upravo u njima.

Na pitanje zašto je došlo do raskola unutar bivšeg kluba zastupnika te odlaska 18-ero saborskih zastupnika, Hajduković kaže da je do toga došlo zbog manjka dijaloga te slušanja i uvažavanja svih mišljenja. "Nažalost, pokazalo se da trenutno vodstvo SDP-a nije sklono niti kompromisu niti dijalogu, da su se neki demokratski procesi i uzusi unutar stranke izgubili, nestali, da je stranka izgubila ona svoje početka obilježja: to je unutarstranačka demokracija, razgovor, inovativnost. To je zamijenio klijentelizam, neki osobni interesi i čvrsto držanje uz vođu, koji na kraju nagrađuje ili kažnjava one koji mu se suprotstavljaju i koji mu idu uz dlaku. To je presudilo", kaže. Dodaje da sada u klubu puno više razgovaraju, a atmosfera je puno bolja.

Upitan koliko je politika sadašnjeg SDP-a udaljena od politike koju je vodio pokojni Ivica Račan, Hajduković kaže da bi on rekao dijametralno. "Politika Ivice Račana bila je politika kompromisa, politika dijaloga, politika inovativnosti, mi smo uvijek postavljali neke nove standarde u političkom životu Hrvatske, od unutarstranačke demokracije, od otvaranja Hrvatske svijetu, od uvođenja principa jedan član jedan glas…Nažalost, to je sve u ovom novom SDP-u odumrlo, zamrlo ili nestalo i SDP je izgubio bit i žar što bi trebao biti", kaže.

Oporba je artikulirana i pristojna

Na pitanje smatra li da je oporba u Hrvatskoj preslaba, kaže da on ne bi to rekao. "Rekao bih da je artikulirana, pristojna, možda nekad prepristojna, a da je slaba ne", kaže Hajduković.

Da bi se sastavila takozvana "lijeva vlast" u Hrvatskoj, trebale bi se ujediniti opcije od centra na lijevo. Na pitanje bi li u tom slučaju mogli surađivati sa svojim bivšim kolegama iz SDP-a, Hajduković kaže da oni već surađuju u Hrvatskom saboru. "Ono što smo artikulirali još dok smo bili članovi SDP-a je to da dobre ideje koje su dobre za Hrvatsku ćemo uvijek podržati, nevezano tko to predlaže", kaže.

Što se tiče nastupa na izborima, Hajduković kaže da je još rano o tome razgovarati te da su sve mogućnosti na stolu. Upitan bi li ta "lijeva Vlada", mogla koalirati s Mostom, Hajduković kaže da sumnja da je to moguće. "Most se profilira na jedan potpuno drugačiji način, oni su desni centar, a usudio bih se reći i desnije od centra. Ako govorimo o nekoj novoj vladi, lijevoj vladi, sumnjam da bi se tu mogli naći", kaže Hajduković, dodajući da na kraju dana ništa nije isključeno jer su svjetonazorske teme jedno, a boljitak Hrvatske drugo.

Što je još rekao o prepucavanju Banožića i Milanovića, ratu u Ukrajini, izborima u Srbiji i Mađarskoj, pogledajte u cijelom intervjuu.