HAJDUKOVIĆ: ‘Nije mi drago što sam se autao zbog nasilja u obitelji, ali…’; Otkrio zašto je homoseksualizam i dalje veliki tabu

SDP-ovac Domagoj Hajduković nedavno se autao nakon što je prijavio bivšeg partnera i kolegu iz SDP-a Tomislava Mikulina zbog nasilja obitelji. Gostovao je u RTL Direktu gdje je objasnio zašto prije nije htio reći da je gej, a govorio je i o svojoj poziciji u stranci.

Kaže da mu nije drago što je izašao iz ormara zbog nasilja u obitelji, ali mu je drago što je to ipak postala tema. “O LGBTIQ osobama dosta se pričalo u javnom prostoru, ali ne u ovom aspektu. Političkom. Bitno je za hrvatsko društvo i javnost osvijestiti ih, da LGBTIQ osobe nisu nešto apstrakno i “tamo daleko” nego su to vaši suradnici, susjedi, a i zastupaju vas u politici”, rekao je Hajduković.

‘Ničeg se ne sramim’

Odgovorio je i na pitanje zašto je u Hrvatskoj homoseksualizam, pogotovo u politici, i dalje velik tabu. “Postoji puno razloga, mogu govoriti i o osobnim razlozima zašto to nisam napravio prije. I nisam to napravio prvi. Moj motiv da to ne kažem ranije bio je svojevrstan u tome da će se moj rad percipirati kroz tu prizmu seksualne orijentacije, ali mogu reći da i ono o čemu sam govorio i za što sam se zalagao, ničeg se ne sramim, ništa ne bih potpisao, ostao sam isti onaj Domagoj kao i prije”, kazao je.

Otkrio je s kakvim se reakcijama susreo nakon autanja. “Mislim da smo to mjesto na listi riješili odavno, ne bih to više ponavljao. Ono što mi je bitno, sve meni bitne osobe stale su iza mene i na tome im se zahvaljujem. Isto tako, imao sam puno poruka podrške i jako mi je drago da je ta tiha Hrvatska možda progresivnija od ove glasne, koja možda nije toliko progresivna. Ono što je meni bitno je da je ovo u javnom prostoru i da se političke stranke ovom pitanju moraju posvetiti. Široj javnosti ovo je možda nebitna tema, ali za deset posto stanovništva to je tema svih tema”, kazao je.

Hajduković je na listi u četvrtoj izbornoj jedinici. Najnovija anketa RTL-a otkrila je kako, prema biračima, SDP osvaja 22 posto, a HDZ 33 posto birača.

Vjeruje da će Bernardić biti dobar premijer

“Vidjeli smo razne ankete i mislim da su prave ankete izbori. Mislim da će birači prepoznati ono što Restart nudi, a jedini nudimo jasnu viziju za istok Hrvatske koju smo nazvali Slavonija i Baranja 20. – 30. Dakle, deset godina ciljanog razvoja ove opustošene regije. Vjerujem da će birači to prepoznati i da će Restart koalicija biti najjača lista”, kazao je Hajduković.

Vjeruje da će Bernardić biti premijer i da će u tome biti dobar. ” On i tim iza njega povest će Hrvatsku u jednom novom smjeru, da ćemo imati novi početak, koji nam toliko treba”, smatra.