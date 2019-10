HAJDAŠ DONČIĆ (SDP) OBJASNIO ZAŠTO JE GLASAO ZA NAJAM DVORANA U SABORU: ‘Ako se radi o klubu zastupnika, onda nemam ništa protiv’

‘Govorim o klubu zastupnika, ne o političkoj stranci. Ako se radi o zastupnicima iz Europske pučke stranke, Stranke europskih socijaliste ili bilo koje druge političke grupacije, onda nemam ništa protiv’, kazao je Hajdaš Dončić

Vijest da je Predsjedništvo Hrvatskog sabora još u travnju odobrilo Europskoj pučkoj stranci (EPP) korištenje uz novčanu naknadu dviju dvorana u Hrvatskom saboru za održavanje sjednica tijekom Izbornog kongresa koji će pučani održati u Zagrebu od 19. do 21. studenoga, komentirao je jedan od potpredsjednika Sabora, SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić. On je kao član Predsjedništva sabora iz oporbene kvote glasao za tu odluku, što su mu zamjerili i neki u njegovoj stranci. Kazao je kako je pritom tražio da se donesu nova pravila o iznajmljivanju prostora u Hrvatskom saboru.

HDZ TVRDI DA NE PRIVATIZIRA ZGRADU SABORA: ‘Nema ničeg spornog. Europska pučka stranka će platiti najam i sve ostalo’

‘Ako Sabornicu bude koristila stranka EPP, bit će to manipulacija’

“Još 16. travnja, kada je predsjednik Sabora Gordan Jandroković prvi put predložio da se korištenje Sabornice omogući za sastanke Predsjedništva i Političke skupštine Europskoj pučke stranke (EPP), na sjednici saborskog Predsjedništva tražio sam da se donesu ujednačena pravila kako bi se znalo što se i kome može ustupati na korištenje u Saboru. Taj moj prijedlog je prihvaćen i za to sam naravno i osobno glasao. Na tragu toga, 10. rujna donesena je na saborskom Predsjedništvu Odluka kojom se i klubovima zastupnika iz EU Parlamenta omogućuje da (po posebnom odobrenju Predsjedništva Sabora) koriste prostorije Hrvatskoga sabora za svoje konferencije, kao što to vrijedi i za klubove zastupnika iz Hrvatskog sabora. I za to sam osobno glasao”, kazao je Hajdaš Dončić za naš portal.

Međutim, ogradio se od eventualne manipulacije tom odlukom.

“Ako će takva odluka biti manipulirana i ako umjesto za klub zastupnika sabornica bude dana na korištenje političkoj stranci, EPP-u, onda to neće biti u skladu s pravilnikom”, dodao je.

‘I neke katedrale se iznajmljuju za gala večere’

Hajdaš Dončić danas je novinarima u Saboru izjavio kako je proljetos, kada je stigao zahtjev EPP-a za najam dijela prostorija Sabora, osobno zatražio od Tajništva i Predsjedništva Sabora da budu doneseni novi kriteriji o načinu iznajmljivanja prostorija Sabora. U rujnu je, kaže, tajništvo Sabora donijelo određene izmjene pravilnika.

“U tom pravilniku je jasno definirano da to mogu biti međunarodne organizacije i klubovi zastupnika u Europskom parlamentu. Osobno protiv takve odluke nemam ništa protiv jer je ona striktno definirana”, kazao je dodavši kako ima čak i slučajeva da se katedrale iznajmljuju za organizacije nekih gala večera.

“Želim biti jasan. Govorim o klubu zastupnika, ne o političkoj stranci. Ako se radi o zastupnicima iz Europske pučke stranke, Stranke europskih socijaliste ili bilo koje druge političke grupacije, onda nemam ništa protiv”, kazao je Hajdaš Dončić.

ŽELITE UNAJMITI DVORANU U SABORU? EVO KOLIKO TO KOŠTA: SDP-ovac objavio cjenik, najmanja dvorana – 6500 kn