HAJDAŠ DONČIĆ PROZVAO VLADU ZBOG LEGALNOSTI RADA STOŽERA: Iznio i crne ekonomske prognoze: ‘To ćemo vidjeti tek iduće godine’

Osvrnuo se i na izbore u SDP-u

Komentirajući epidemiju i rad Stožera za N1, Siniša Hajdaš Dončić istaknuo je kako će se tek u rujnu vidjeti koliko je situacija pod kontrolom.

„Hrvatska je počela testirati više ljudi i naravno da su rezultati drugačiji”, rekao je, ističući kako je potrebno pridžavati se mjera. Ipak, smatra kako je Vlada izašla iz zakonskih okvira prebacujući sve odluke na Stožer.

“Potrebno je vidjeti ustavne ovlasti, Vlada bi trebala donositi sve te odluke, a ne skrivati se iza Stožera. Mislim da Stožer nema ovlasti donositi neke odluke, to je trebalo ići drugačije, preko Sabora”, upozoraa je.

Svjestan je kako se Hrvatska morala otvoriti zbog turizma, ali smatra da su bile potrebne neke restrikcije, osobito kada je riječ o okupljanjima. No ni to nije, smatra, spasilo ekonomiju. “Očekujem pad od 10 posto BDP-a do konca godine, što ćemo doznati tek sljedeće godine”, kazao je Hajdaš Dončić, koji vjeruje da će se javni sektor odreći predviđenih povišica, ali u novom proračunu ne očekuje nikakve korjenite primjene.

„Hrvatska će se zadužiti i ne očekujem prevelike rezove u javnoj potrošnji“, rekao je.

‘Prijateljska utakmica’

Komentirao je i unutarstranačke izbore u SDP-u, ističući kako bi u ovom trenutku bilo bolje da su se svi okupili iza jednog kandidata.

„Većina ljudi reći će da je više kandidata dobro za demokraciju, ali u ovom trenutku za SDP je bilo bolje da smo mogli napraviti konsenzus oko jednog kandidata”, rekao je Hajdaš Dončić ističući kako se s više kandidata „ narušavaju međuljudske odnose koji postoje.“

Ipak, zaključuje kako je to ipak prijateljska utakmica.