HDZ-OV ŽUPAN IVAN ANUŠIĆ: ‘Bio bih puno sretniji da nismo u koaliciji s ovakvim SDSS-om. Imamo problem u javnom prostoru…’

‘Sretniji bih bio da nismo s takvim SDSS-om. Nije problem SDSS, problem su pojedinci koji ovako komuniciraju i šalju poruke’, kazao je osječko-baranjski župan, HDZ-ov Ivan Anušić

Osječko-baranjski župan, HDZ-ovac Ivan Anušić kazao je da je jučerašnji incident u Borovu bio govor mržnje, ali i reakcija na izjave čelnika SDSS-a koji, kako kaže, “dolijevaju ulje na vatru”.

“Svaka akcija izaziva reakciju. Ovaj događaj je za osudu, to treba nedvosmisleno reći, to treba najstrože sankcionirati. Naravno da je to širenje govora mržnje, policija će odrediti. Moramo vratiti malo film unazad i poslušati izjave nekih čelnika SDSS-a poput Pupovca, Jeckov, Kolara, kako tumače i kako se lako može zaključiti kroz niz izjava kako perfidno dolijevaju ulje na vatru. Čovjek toliko dugo vodi SDSS, rok trajanja mu je davno istekao, a svojom retorikom provocira ovakve stvari”, kazao je Anušić na televiziji N1.

INCIDENT U BOROVU: Grupa muškaraca u pratnji policije urlala ‘Ubij Srbina’, desetak ih je privedeno

‘SDSS bi trebao preuzeti Boris Milošević’

“Podsjetio bih da nismo riješili problem nestalih, ratnih zločina, ubijene djece, niti ratnu odštetu. Imamo problem u javnom prostoru kad su izjave recimo ljudi poput Porfirija koji u uredu ima sliku Draže Mihajlovića, zar ne misli Pupovac da to iritira nas Hrvate? Mi smo bili napadnuti, pobijedili smo i ovo sad može pridonijeti da se te tenzije smire i da ne bude toga što je bilo u Borovom, s novom retorikom koju SDSS treba preuzeti. Boris Milošević je jedan od tih mlađih političara koji se čini vrlo korektan za razliku od ovih ljudi koje sam nabrojao”, ustvrdio je Anušić.

On smatra da čelni ljudi SDSS-a i dalje negiraju srpsku agresiju na Hrvatsku te kaže kako bi bio sretniji da HDZ nije u koaliciji s takvim SDSS-om.

“Sretniji bih bio da nismo s takvim SDSS-om. Nije problem SDSS, problem su pojedinci koji ovako komuniciraju i šalju poruke. Oni ne osuđuju kad se Hrvatima u Vojvodini kaže da će ih se automatom sve pobiti, nismo čuli ni od Pupovca ni od nekog jednu riječ. I za vrijeme Tuđmana Srbi su bili sastavni dio Vlade, ali su drugačije komunicirali problematiku. Koalicija sa SDSS-om om je postojala i za vrijeme Tuđmana, i predstavnici su se ponašali kako treba, nisu dolijevali ulje na vatru”, kazao je Anušić na N1.

UHIĆENO 14 OSUMNJIČENIH ZBOG INCIDENTA U BOROVU: Urlali su ‘Ubij Srbina. Oj hrvatska mati, Srbe ćemo klati’; Slijede kaznene prijave

‘Ne vjerujem u iskrenost Milanovićevih namjera’

Što se tiče lokalnih izbora u Osječko-baranjskoj županiji, od pet kandidata za župana uz Anušića ih je ostalo dvoje i on očekuje “fer utakmicu” i kampanju koja neće biti suviše žestoka.

“Četiri godine sam radio kako sam obećao i na temelju toga sam dobio povjerenje birača. Vjerojatno su ljudi to prepoznali, prikupljanje potpisa je bilo jednostavno, puno se volontera javilo i prikupili su 24.740 važećih potpisa, i ja sam bio iznenađen brojkom zbog pandemije”, rekao je Anušić.

Komentirao je i retoriku predsjednika države Zorana Milanovića.

“Kao premijer Milanović je mogao rješavati neke stvari i ne bih vjerovao u iskrenost namjera onoga što govori. Mislim da je to sad zbog političkih igara. Milanović ne podržava politiku HDZ-a i koristi poluge da bi artikulirao svoju politiku kao predsjednik. Ja ne vjerujem u iskrenost toga, bilo je prilike da se to riješi”, rekao je Anušić.

MILANOVIĆ PONOVNO PO PLENKOVIĆU I HDZ-U: ‘Imamo opstrukciju sustava i ambiciju jedne stranke da kontrolira sve. Neće više…’