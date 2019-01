HAC UVODI NOVITETE U PLAĆANJE CESTARINA: Obuhvatit će postaje na kojima nema puno prometa i donijeti uštedu

Hrvatske autoceste od petka, 1. veljače, započinju svoj pilot-projekt naplate cestarina, koji će obuhvatiti naplatne postaje na kojima nema puno prometa

Izlaz s autoceste na naplatnoj postaji Vučevica od petka pa nadalje, isključivo u noćnim satima, jedino će se moći koristiti uz elektroničku naplatu cestarine (ENC), a riječ je o pilot-projektu naplate cestarine na manjim i niskofrekventnim naplatnim postajama, izvijestili su u srijedu iz Hrvatskih autocesta.

Kao svrhu ovog poteza u HAC-u navode smanjenje troškova poslovanja te ističu zadržavanje postojećeg standarda korištenja naplatnih postaja. Želja im je, poručuju, potaknuti korištenje ENC uređaja, te osvijestiti korisnike da ENC-om ostvaruju značajan popust koji minimalno iznosi 21,74 posto.

Prijelazno rješenje do uvođenja novog sustava naplate

Naplatna postaja Vučevica neće biti jedina u koju će se implementirati ENC ONLY sustav. U HAC-u ga namjeravaju uvesti na više niskofrekventnih postaja i to kao prijelazno rješenje do uvođenja novog sustava naplate cestarine, koji će se bazirati na elektroničkoj beskontaktnoj naplati.

Pojašnjavajući na svojim internetskim stranicama zbog čega su u pilot-projektu Vučevicu izabrali kao prvu naplatnu kućicu na kojoj to uvode, u HAC-u su naveli kako ondje noću prođe oko 10 vozila, od kojih četiri koriste ENC.

Korisnici su, navode, o novitetu obaviješteni putem letaka i prometne signalizacije, a svu podršku pružit će im na broju telefona 0800 0422.