O kunama, eurima, inflaciji i problemima hrvatske ekonomije u RTL Direktu razgovarali su s ministrom gospodarstva Damirom Habijanom. Intervju koji je vodila Mojmira Pastorčić prenosimo u cijelosti s portala Danas.hr.

Pračunavate li u kune?

Priznajem da ne. Kod takvih promjena brzo se prilagodim, pa sam brzo počeo prihvaćati euro kako bih se što prije navikao. Razdoblje (prilagodbe op.a) od 16 mjeseci doista je razumno, od 5. rujna 2022., otkad se dvojno prikazuju cijene, Vlada se vodila najboljom praksom i drugih zemalja EU.

Gdje ste najviše osobno osjetili poskupljenja?

Postoji dosta ljudi koji imaju manja primanja i socijalno su osjetljiviji na te stvari. Ako gledam što je Vlada radila - od paketa pomoći i cijena energenata koje nisu utjecale na inflaciju jer su ograničene cijene plina i naftnih derivata. Ali građani bi trebali znati da, gledajući ovogodišnje stope inflacije, ona opada. Izuzetak je kolovoz, u studenom je bila na 4,7 posto, uz projekcije Europske komisije da će padati iduće godine.

No, svjedoci smo ogromnog porasta cijena. Guverner je jednom rekao da su za to krivi trgovci i visoke marže. Mislite li da je pohlepa razlog tome?

Ovu situaciju nepravedno su iskoristili pojedinci, neću ih imenovati, ali institucije koje su zadužene u Hrvatskoj za praćenje i sankcioniranje to prate. Na temelju izvješća Državnog inspektora, kad govorimo o neopravdanom dizanju cijena, bilo je onih koji su unatoč tome što je Vlada radila da smanji inflatorni pritisak na građane, koristili to. Trebaju biti sankcionirani, trebaju biti u okviru pozitivnih propisa.

Bilo je više alata, ovo je jedan od alata. U aplikaciji je 365 proizvoda, ali postoje i drugi alati. Tri trgovačka lanca dostavila su cijene, imali smo i popisivače, za 30 proizvoda cijene su ograničene.

Je li zamrzavanje cijena bilo dobro?

Znamo da su bile dvije oporbe koje skaču i daju negativne prognoze, a one se nisu obistinile. S druge strane, razgovaralo se s trgovcima i bankama, dobra je odluka da smo dobili jamstvo za kamatne stope i dobro je da građani to znaju.

Dogovorili smo i dizanje kamatnih stopa na štednju. Vlada radi što može, ali nije jedina na tržištu i ne utječe jedina na inflaciju.

Foto: Screenshot/RTL Foto: Screenshot/RTL

Poduzetnici su vječna tema, statistika kaže da su plaće narasle, medijalna je iznad 1000 eura, ali smo i dalje na dnu s Rumunjskom i Bugarskom. Koja su vaša predviđanja kad završite mandat?

Ne vjerujem da sam reformator koji će u nekoliko mjeseci promijeniti cijelu sliku. Nisam takva osoba. Treba slušati, razgovarati, biti servis, krenuti s mjerama koje sam najavio. Uvijek može bolje, ali prosječna plaća od 1178 i medijalna 1014 eura - može i treba bolje. Ali Vlada je poreznom politikom i izmjenom poreznih zakona omogućila povećanje plaća i omogućila da gradovi mogu utjecati na plaće.

Ali to se nije dogodilo?

U većini slučajeva je, ali to što pojedini gradovi nisu, kao što su Zagreb, Rijeke ili Varaždina, to učinili, nego su, štoviše, povećali stopu poreza na dohodak - to je pitanje za konkretno u Varaždinu, recimo i za gradonačelnika.

Malo smo gledali po gradovima, uglavnom ispada plaća raste po dvadesetak eura, ali pustimo sad tu temu. Rekli ste da niste reformator. Ne mislite da u kratko vrijeme možete napravili rezultat?

To je iluzorno. Nisam čovjek koji će obećavati nešto što u kratkom vremenu ne možemo. Hajdemo vidjeti na koji način poboljšati komunikaciju i na koji način stvarno uspostaviti sustav da država, odnosno Ministarstvo bude servis da olakšava, a ne otežava.

Planirate li onda biti ministar samo nekoliko mjeseci ili mislite da će to biti četiri godine?

Ne opterećujem se uopće rokom. Doista sam od prošlog tjedna kada sam preuzeo Ministarstvo, održao već brojne sastanke i zapravo se veselim onome svemu što slijedi i što je pred nama.

Ima li u ovih sedam dana nešto što ste utvrdili u Ministarstvu da ste nezadovoljni i što tamo ne štima?

Ne bih tako to rekao. Ja sam timski igrač. Volim i smatram da ministar ne može sam ništa promijeniti. Zato postoji i kabinet, zato postoje i brojne stručne osobe i stručni ljudi. Timskim radom, možda boljom komunikacijom i kolegijima, razmjenom informacija možemo puno toga postići.

Vaš prethodnik otišao zbog afere 'Mreža'. Kako možemo znati da se takve stvari i dalje ne događaju u Ministarstvu, da ne postoji netko tko dogovara spremanje pola državnih novaca u džep?

Radi se i to je potpuno jasno u aferi koja je vezana uz jednu političku stranku. To je Most. Činjenica je da je jedana osoba, posebni savjetnik, koristio državni novac koji je, što je najgore, očito dijelio i onda s tim određenim informacijama, očito u dogovoru s novinarom i u dogovoru s kolegom Grmojom, odnosno Mostom na neki način (a to je jasno iz onih poruka? ciljao rušiti Vladu. To je nešto što je nedopustivo. Ali moramo biti svjesni da postoje određene promidžbene aktivnosti, recimo, ako gledamo EU fondove, gdje vi imate jasno zadano da morate na neki način promovirati taj projekt. Ono što i od svojih suradnika sam tražio, dakle, da vidimo i analiziramo sve te ugovore da se to sigurno ne bi događalo, odnosno da se to više ne bi dogodilo.

Jučer smo svjedočili da su ispred brojnih pekara onih rijetkih koji su radili bili veliki redovi, pa se ljudi žalili kako na Štefanje ne može sam nigdje kupiti kruh. Ja sam samo neki dan bila na groblju na Miroševcu pa su mi rekli da je nevjerojatno da na Božić ne smiju prodavati svijeće - da se to uvijek moglo. Mislite da je prestrogo s tomzabranom rada nedjeljom?

Ne bih se složio s time, a mislim da je ovim novim Zakonom o trgovini zapravo uspostavljen balans između privatnog života i obiteljskog života, ali isto tako i sloboda poduzetništva. Dakle, i sami znamo da je samim zakonom određene iznimke. Ja mislim da one u dovoljnoj mjeri apsolutno omogućemo da svi oni koji na te dane žele raditi, to mogu. To smo već vidjeli i tijekom ljeta. Mislim da ako za Božić i za Božić i Štefanje određeni objekti ne rade - da svatko nije to nešto novo. Ja se sjećam dok sam bio dijete - trgovine nisu radile. Dakle, jednostavno osiguraš da imaš kruh za dva dana. Mislim da to nije najveći problem, a s druge strane sigurno postoje oni koji na Božić na Badnjak žele biti sa svojim obiteljima.

Pročitala sam da ste rekli da ste tri sata spavali otkad ste postali ministar. Kakva je razina stresa između toga kad ste bili saborski zastupnik i sad kao ministar?

Potpuno su drugačiji poslovi i ne bih tako odjednom rekao ovdje više ili manje stresa… To je potpuno drugačija funkcija, potpuno drugačija uloga. Ali jedan i drugi su apsolutno zahtjevni. Ali, kao što sam rekao na početku - volim izazove.

Što se događa s vašim životom i treningom - stigne li to i dalje ili ste se sad zapustili?

Dan ima 24 sata i onaj tko mi kaže da jedan sat dnevno ne može odvojiti za sebe… Netko gleda televiziju, netko prati serije, netko možda pročita novine. Ja tih sat vremena želim posvetiti sebi - ako jedan sat u danu ne mogu izdvojiti…