Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u prosincu 2023. u odnosu na prosinac 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,5%. U odnosu na studeni 2023. (na mjesečnoj razini), prema prvoj procjeni, u prosjeku su niže za 0,5%, dok su u godišnjem prosjeku više za 8,0%, piše Danas.hr.

Sve je komentirao Damir Habijan, ministar gospodarstva:

"Prema ovim podacima preliminarnim vidimo daljnji trend usporavanja stope inflacije, dakle četiri i pol posto u prosincu, dakako, usporedimo s prosincem 2022. godine. Drugi također dobar podatak ako usporedimo na mjesečnoj razini, dakle studeni 2023. prosinac 2023. pad od 0,5%, odnosno u studenom smo imali 4,7., a sada imamo 4,5 posto. Također, jedan zanimljiv podatak ako pogledamo zemlje Europske unije, unutar eurozone, dakle devet zemalja ima pad stope inflacije. Među tih devet zemalja također je i Republika Hrvatska. Ovo samo pokazuje da taj trend pada stopa inflacije koje sada već možemo gledati od kraja 2022. godine, dakle iz prosinca.

Konstantan usporavanje, konstantan pad stope inflacije, nešto što zapravo pokazuje da oni svi paketi pomoći Vlade Republike Hrvatske koji su u glavnini bili naglašeni da bi išli štititi standard građana i upravo da bi usporili pad inflacije apsolutno daju rezultate. U konačnici, ovi podaci, preliminarni podaci Državnog zavoda za statistiku to pokazuju. To je na tragu zapravo i onih procjena Europske komisije koja objavljuje u svojim jesenskim izvješćima prognoze, dakle stope inflacije. Ako pogledamo njihovu prognozu, recimo za 2024. godinu Republika Hrvatska je među tri zemlje s najnižom stopom inflacije, a ako gledamo prognoze, dakle Europske komisije za 2025. prognoza je, dakle, da će ta stopa, gledajući sve zemlje Europske unije biti upravo u Republici Hrvatskoj najniža. Prema tome, pokazuje konzistentnu politiku. Ova Vlada daje rezultate. To se vidi i na ovim preliminarnim rezultatima Državnog zavoda za statistiku", poručio je Habijan.

Iako su poskupljenja u prosincu u Hrvatskoj među najvećima u eurozoni, Habijan je poručio: "Ako gledate zemlje Europske unije koje su u eurozoni, dakle i pad stope inflacije, Republika Hrvatska je u devet zemalja gdje stopa inflacije pada. Prema tome ja mislim da je to također jedan dobar pokazatelj, jedan dobar podatak."

Na pitanje o proizvodima zamrznute cijene odgovorio je: "Oni i nadalje ostaju. Vidjet ćemo dokad".

Izbor novog šefa DORH-a nije htio komentirati. A na pitanje je li Ivan Turudić HDZ-ov čovjek odgovorio je: "Ne bi uopće u ovoj fazi, dakle, kada su tek zaprimljene kandidature tako o bilo kojem kandidatu govorio, niti bi želio kontaminirati tako u medijskom prostoru bilo kojeg kandidata. Mislim da nije doista fer", zaključio je.

