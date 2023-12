Ako ste se posljednjih dana vozili automobilom po Zagrebu, sigurno ste primijetili da su gužve nenormalne, a vozači živčani. Blagdanski prometni bijes dodatno je začinio svakodnevne gužve. Bilo da je deset ujutro, pet popodne, ili osam navečer - nevažno jer u Zagrebu je stalno prometni kaos, a kada se približe blagdani, pomnožite sve sa sto, piše Danas.hr.

"Katastrofa, katastrofa. Evo, idem po dijete u gimnaziju i ovako je svaki dan", kaže Marija iz Zagreba. Kaže, u koje god doba da krene, gužva je, ali joj je lakše kad pusti glazbu.

U najgore vrijeme u gužvu je došla i ekipa RTL Direkta te se provozalia s auto-moto stručnjakom, Kristijanom Tićakom. Dovoljno daleko od Adventa, ali nedovoljno od gužvi. Kaže, oko 16 sati je najgore vrijeme za vožnju, pa se za skretanje ulijevo čeka skoro deset minuta i ističe "morat ćemo biti agresivni".

No, mnogi vozači to shvate doslovno. U vrijeme gužvi znaju biti posebno živčani, nervozni, tmurni i bezobrazni.

"Ljudi u takvoj gužvi obično uzmu svoj telefon pa idu malo vidjet što ima na društvenim mrežama, pa lista, pa onda trube ovi iza jer se upalilo zeleno svjetlo, a još nije krenuo", kaže Tićak.

Ostanite pristojni i kad drugi to nisu

U centar grada sa zagrebačke Zavrtnice, koja je udaljena oko tri kilometra, ali samo za ta tri, trebalo je punih 45 minuta. Sasvim dovoljno vremena za doživjeti neki nervozni ispad. Njih broji i mjeri jedna australska tvrtka za osiguranje koja je provela veliko istraživanje o bijesu u prometu.

Pa evo i nekoliko savjeta kako bi se u vrijeme blagdana lakše riješili agresije na cesti. Ako vam netko uporno trubi, nemojte uzvraćati. Ostanite pristojni i kad drugi to nisu. Ako je drugo vozilo ispred vas, usporite i držite razmak. Nipošto nemojte izlaziti iz vozila. Ako vas netko maltretira i prati, ne idite kući, nego do najbliže policijske postaje. Sjetite ih se dok zarobljeni u automobilu već sat vremena maštate o, recimo, boljoj protočnosti.

"Ne možemo je dobiti ako dostavni vozač zaustavi svoje vozilo na zelenom valu i time blokira jednu traku i uključi četiri pokazivača smjera. Isto tako i taksi vozač", objašnjava Tićak.

Ovakve detalje na cesti teško je zaobići.

"Sreća da ne vozim, nego koristim javni prijevoz. Što se tiče javnog prijevoza i gužvi, to je katastrofa, ajme, majko", "Živciraju me gužve ne malo, nego malo jače", "Mislim da je to tako svake godine, tako da je ili prihvatiti ili ostati doma i čekati da prođe, samo strpljenje", kažu prolaznici.

No, osim strpljenja moglo bi se poduzeti i još nešto.

"U velikim gradovima koji imaju nekakav sadržaj u užim središtima, organiziraju se posebno mjesta gdje oni koji dolaze u grad, mogu ostaviti svoj automobil na posebnim parkinzima, tamo imaju i autobuse koji voze do užih središta gradova i tako se rasterećuje centar grada od ulaska automobila", priča Tićak.

No, to je teško izvedivo u gradu u kojem mnogi ionako nemaju gdje parkirati. "Meni parking najviše smeta zato što ljudi svugdje parkiraju. Jednostavno ne možeš se uopće više šetati s kolicima kroz kvartove", kaže Ivan iz Zagreba.