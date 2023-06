VOZAČI, PRIPAZITE / Gužve prema moru, pogledajte kolone na Lučkom: Od ovog vikenda počinje zabrana prometa za jednu kategoriju vozila

A1 Zagreb-Ploče-Karamatići: povremene kolone vozila i zastoji između čvorova Karlovac i Bosiljevo II u smjeru Dubrovnika; kod naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Krčki most: pojačan promet u smjeru otoka Krka. Kolona je duga oko 2 km. A3 Bregana-Lipovac: zagrebačka obilaznica - nema većih gužvi i zastoja u oba smjera. A6 Rijeka-Zagreb: nema većih gužvi i zastoja. Od ovog vikenda počinje ljetna zabrana prometa za teretna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 t na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju. Do 10. rujna zabrane će biti subotom od 04:00 do 14:00 sati te nedjeljom od 12:00 do 23:00 sata, javlja HAK.