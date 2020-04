GUŽVE ISPRED KBC RIJEKA, RAVNATELJ PORUČUJE PACIJENTIMA: ‘Tko nema zaštitnu masku, neće moći ući unutra’

Apeliramo da pacijenti koji bi prema preporukama trebali intenzivnije dolaziti na preglede, budu u kontaktu sa svojim liječnicima obiteljske medicine i da ne dolaze ako ne moraju. Liste čekanja kod nas nisu toliko velike, kaže ravnatelj riječkog KBC-a Davor Štimac

Epidemiološka situacija na području Primorsko-goranske županije i dalje je mirna. Po prvi put se izjednačio broj oboljelih i ozdravljenih, a već peti dan nema novih slučajeva zaraze. Međutim, prvi tjedan relaksacije mjera donio je i male gužve ispred riječkog KBC-a.

Ravnatelj riječkog KBC-a Davor Štimac rekao je kako se u bolnici nalazi pet pozitivnih bolesnika od čega dva u respiracijskom centru, piše Novi list.

“Počinjemo normalizirati rad klinika. Apeliramo da pacijenti koji bi prema preporukama trebali intenzivnije dolaziti na preglede, budu u kontaktu sa svojim liječnicima obiteljske medicine i da ne dolaze ako ne moraju. Liste čekanja kod nas nisu toliko velike. Evo ujutro smo već u 7 sati ispred poliklinike primijetili 30-ak ljudi od kojih pola nije imalo maske. Molimo da se to ne ponavlja, odnosno neka pacijenti dolaze točno kada im je zakazano, a u 7 sigurno nikome nije zakazan pregled. Bez maski nećemo puštati ljude u zatvorene prostore, ideja je da KBC otvorimo prema onima kojima je to zaista potrebno. Rasporedit ćemo pacijente tijekom čitavog dana s glavnim ciljem da se ne stvaraju gužve jer bi to onda dovelo do loših posljedica. Posebno apeliramo na starije osobe da odgode pregled i ne dolaze osim ako nije neophodno”, rekao je Štimac za Novi list.

