GUŽVE I KOLONE NA CESTAMA, NA GRANICAMA SE ČEKA SATIMA: Pogledajte kakvo je sad stanje i što savjetuje HAK

Pojačan je promet na svim glavnim cestovnim pravcima, autocestama A3 Bregana-Lipovac, A2 Zagreb-Macelj, A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb, na gradskim prometnicama i obilaznicama te graničnim prijelazima na ulasku u zemlju iz smjera Slovenije i izlasku prema Bosni i Hercegovini i Srbiji. Zbog pojačanog priljeva vozila prema granicama i graničnih kontrola moguća su duža čekanja pa za državljane Europske unije preporučamo korištenje manjih graničnih prijelaza.

Zbog olujnog vjetra autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale je starom cestom kroz Gorski kotar (DC3).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I.skupina).

Zbog pojačanog prometa na autocesti A3 Bregana-Lipovac pred naplatnim postajama Bregana i Zagreb Istok u smjeru Lipovca kolone su duge oko 1 km.

Zbog prometne nesreće zatvorena je državna cesta DC2 Vukovar-Trpinja. Obilazak iz smjera Osijeka prema Vukovaru je ŽC-4111 Bobota, a od Vukovara prema Osijeku DC519 prema Borovu ili DC55 prema Bršadinu.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru. Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila.

Autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče:

zbog uključivanja izvanrednog prijevoza u zoni čvora Zadar II kratkotrajno će se na 15 minuta zaustavljati sav promet u smjeru Zagreba: od 01.01. 2020. god. do 07.01. 2020. god. od 20:00 do 21:00 sat; od 08.01.2020. god. do 31.01.2020. god. od ponedjeljka do četvrtka od 14:30 do 15:30 sati, petkom i subotom od 15:30 do 16:30 sati, nedjeljom od 19:30 do 20:30 sati.

Zagrebačka obilaznica – čvor Jankomir (A3):

zona ispod zapadnog nadvožnjaka Jankomir, na glavnoj trasi autoceste A3 (u smjeru čvora Lučko i GP Bregana) – promet se u oba smjera vodi samo jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80 km/h;

zatvoren je izlazni krak na čvoru Jankomir iz smjera Krapine (sa A2) prema gradu Zagrebu (Jankomiru) zbog čega je promet preusmjeren obilazno preko nadvožnjaka Rakitje.

Gužve na ganicama

Zbog radova na GP Goričan tranzitni teretni promet preusmjerava se preko čvora Goričan i dalje obilaznim pravcem na stari GP Goričan (obilazni pravac: čvor Goričan-ŽC2026-DC3-stari GP Goričan).

GP Dvor i Vitaljina otvoreni su samo za promet putnika i osobnih vozila.

Na GP Gunja zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (zbog nestabilnosti mosta).

Zbog odluke o ograničenju prometa za teretna vozila u Sloveniji koja je na snazi od 1. lipnja ove godine, očekuju se duža čekanja za teretna vozila, osobito na graničnim prijelazima Bregana/Obrežje i Macelj/Gruškovje. Više se može pročitati na internetskim stranicama: https://www.hak.hr/vijest/896/ogranicenje-slo-vozila-2019.

Zbog povremeno pojačanog priljeva vozila prema granicama i graničnih kontrola moguća su duža čekanja od naznačenih pa za državljane Europske unije preporučamo korištenje manjih graničnih prijelaza.

Čekanja na prijelazima