Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u ponedjeljak je priopćila da koronavirus i dalje predstavlja izvanrednu međunarodnu javnozdravstvenu krizu, što je najviši oblik upozorenja te agencije. Pandemija je vjerojatno u „prijelaznoj točki” koja i dalje zahtijeva pažljivo upravljanje kako bi se „ublažile potencijalne negativne posljedice”, naveo je WHO u svom priopćenju.

A u Hrvatskoj u ovom trenutku zdravlje narušavaju čak tri zimske infekcije. Naime, koroni i gripi ove se zime pridružila i bakterijska streptokokna infekcija koja zadnjih petnaestak godina nije bila u jačem naletu, a tijekom pandemijskih godina nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj jer nije bilo oboljelih od invazivne streptokokne infekcije. No, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), od početka rujna prošle godine do sredine siječnja zabilježena su 3502 oboljela od streptokokne angine i 965 od šarlaha, a od invazivnih streptokoknih bolesti, koje podrazumijevaju sepsu i meningitis, oboljelo je čak 12 osoba, od kojih su četiri umrle i te se brojke iz dana u dan povećavaju.

Opsadno stanje u bolnicama

U HZJZ-u kažu da među umrlima nema djece, odnosno svi su bili u dobi od tridesetak do 65 godina, piše Jutarnji list. Nakon što je korona popustila stručnjaci su očekivali da će porasti broj oboljelih od nekih drugih virusnih i bakterijskih bolesti, i to se upravo događa.

"U ovoj sezoni imamo puno više invazivnih streptokoknih infekcija ne samo u odnosu na pandemijske godine kad se to očekivalo zbog uvedenih epidemioloških mjera, odnosno jače osobne zaštite, nego i u odnosu na vrijeme prije korone - kaže infektolog prof. dr. Marko Kutleša iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u kojoj već neko vrijeme vlada opsadno stanje.

Napominje kako je apsolutno jasno da u ovom trenutku imamo epidemiju streptokoka, a tome treba dodati i gripu te pandemiju covida-19 koji je, srećom, zasad manje snažan.

"Još ne znamo zašto je došlo do ove eksplozije infekcije, ali vjerojatno je zaštita u vrijeme pandemije covida-19 jedan od ‘krivaca‘. No, moguće je da je došlo i do promjena u samoj bakteriji, što je manje vjerojatno, ali moguće. Naime, kada dođe do nekog ‘iskakanja‘ iz uobičajenog tijeka i broja infekcija, uvijek je stvar ili u bakteriji ili u domaćinu, ali potrebno je još proučavanja da saznamo što je bio okidač" objašnjava prof. dr. Kutleša.

Oprez je nužan

"Imamo puno hospitalizacija. Štoviše, u zadnjih mjesec i pol imali smo petnaestak slučajeva invazivnih streptokoknih infekcija i sve su to bila životno ugrožavajuća stanja. Nema mjesta panici, ali oprez je nužan", poručuje prof. dr. Kutleša.

I u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj u ovo vrijeme respiratornih infekcija gužve su svakodnevne.

"Uz sve ostale respiratorne infekcije, bilježimo i streptokokne. Dosad su to najčešće bile angine i šarlah, i to u većem broju nego inače u ovo doba godine. No, većina djece ipak se liječila kod kuće. Ipak, imali smo dva slučaja invazivnog streptokoka s teškom upalom pluća pa su ta djeca morala biti na bolničkom liječenju. Srećom, sve je dobro završilo", kaže ravnatelj prof. dr. Goran Roić.