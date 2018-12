Tegobe obično potraju od jednog do sedam dana, no zarazu oboljeli nose i nekoliko dana prije i poslije

Jučer, na samo Štefanje, kroz hodnike Klinike za infektivne bolesti “Fran Mihaljević” prošlo je oko 200 ljudi s različitim dijagnozama, a svakog dana pojavi se netko s crijevnom virozom. Kad se jedna osoba zarazi, obično “padaju” i ostali članovi obitelji.

Antibiotici nisu potrebni

Glavni simptomi su blaga temperatura, glavobolja, grčevi u trbuhu, povraćanje i dijareja. Ne liječi se antibioticima, već je recept kućno liječenje, mirovanje.

“Važno je polako davati tekućinu, žličicu po žličicu, odraslima i djeci. Malo bolje posoliti hranu, malo uzeti rajčice, juhe prežgane s rajčicom i slično da se nadoknadi kalij”, rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić za RTL.

Treba jesti laganiju hranu

Preporučuje se jesti laganiju hranu poput riže, tosta i kuhanih jabuka, a izbjegavati sirovo voće i povrće, mliječne i slatke namirnice, masnu i tešku hranu. Piti mnogo tekućine, no ne kavu, sok i alkohol.

“Crijevne viroze zimi su češće jer ljudi više vremena provode u grijanim, zatvorenim prostorima, a razina higijene ruku nije na onoj razini na kojoj bi trebala biti”, kaže doktorica Markotić. “Treba provjetravati prostore i treba jako dobro prati ruke”, dodala je.

Bolje je izbjegavati bolnice i domove zdravlja

Crijevna viroza se prenosi kontaktom sa zaraženom osobom. Nije potrebno ići liječniku jer postoji opasnost da se u zaraznoj pokupi još nešto.

Tegobe obično potraju od jednog do sedam dana, no zarazu oboljeli nose i nekoliko dana prije i poslije. Ovi se simptomi mogu pojaviti i kod trovanja hranom, no razlika je u tome što se kod trovanja simptomi osjete već u roku sat vremena, dok kod crijevne viroze simptomi stižu nakon dan, dva.

“Zbog hrane koja nije dovoljno termički obrađena i tu može doći do visoke temperature, obilne stolice, povraćanja, a tada trebaju antibiotici”, rekla je Markotić.