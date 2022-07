Sada je i službeno, Hrvatska ulazi u eurozonu, a poznat je i konačni tečaj po kojem će se kune mijenjati u euro. On će iznositi 7,53450 kune za 1 euro, a povodom službenog ulaska Hrvatske u eurozonu, izjavu za medije dao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.

"Ovo je povijesni dan za Hrvatsku, pet godina napornog rada se isplatilo, sada su pred nama tehničke pripreme. To će značiti puno više sigurnosti, to će biti bolje za građane, za poduzetnike i to će se odraziti na rast standarda za građane", kazao je Vujčić. Rekao je kako neće biti značajnih fluktuacija tečaja u idućem razdoblju. "Ključno je da znamo tečaj. Od 5. rujna imamo obvezu isticanja cijena i u kunama i u eurima, ali to se može i od sada", napomenuo je guverner.

Većina bankomata biti će na euru

Što se mogućeg rasta kamatnih stopa tiče, rekao je da do 01.01 ćemo vjerovatno i mi dizati kamatne stope.

Rekao je da očekuje da će većina bankomata biti 1. siječnja 2023. na euru, a u periodu od 10-ak dana da će, dodao je, svi bankomati u Hrvatskoj imati eure.