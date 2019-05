GUVERNER HNB-A: ‘Ja bih trebao biti zadnji čovjek koji će predložiti da prijeđemo na euro, ali radim to iz jednog jedinog razloga’

Kad je riječ o kamatnim stopama, Vujčić je rekao da su one u Hrvatskoj više nego u eurozoni, ali i niže nego u bilo kojoj zemlji EU koja nije u eurozoni

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić poručio je u utorak zastupnicima u Hrvatskome saboru kako ne bi predlagao uvođenje eura da to nije u interesu Hrvatske pri čemu je istaknuo kako je makroekonomska situacija trenutačno u Hrvatskoj vrlo dobra.

“Ja bih vjerojatno trebao biti zadnji čovjek koji će predložiti da prijeđemo na euro budući da vodim monetarnu politiku i da je moj potpis na novčanicama kune. Prema tome, ja to više neću moći raditi kad prijeđemo na euro. Ja to radim iz jednog jedinog razloga – zato što je to u interesu građana i Republike Hrvatske. Da nije u interesu građana i Republike Hrvatske, sigurno to ne bih predlagao, da se meni oduzme ovlast vođenja monetarne politike i potpisivanja novčanica”, rekao je Vujčić odgovarajući zastupniku Živog zida Branimiru Bunjcu, koji ga je pozvao da posluša građane koji većinom ne podupiru uvođenje eura.

Rast cijena – mit ili istina?

Guverner je također opovrgnuo optužbe nezavisnog zastupnika Marina Škibole da HNB “fabricira ankete” o potpori uvođenju eura.

“Prema anketi HNB-a, 52 posto građana podržava uvođenje eura, 40 posto ne podržava, a osam posto ne zna. Od onih koji su protiv uvođenja eura tri četvrtine kao razlog navodi strah od snažnog rasta cijena, što je mit i nije se dogodilo u zemljama koje su dosad uvele euro i nije nešto što možemo očekivati da će se dogoditi u Hrvatskoj”, rekao je Vujčić.

Objasnio je da su cijene u godini kada su druge zemlje uvele euro u prosjeku porasle za 0,23 posto, ali isto tako u većini tih zemljama stopa inflacije bila je niža, što znači da euro nije imao nikakav loš utjecaj na rast cijena.

Jedan od glavnih razloga za eurozonu

Iznoseći informacije iz izvješća o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike za drugo polugodište 2017. i prvo polugodište 2018., guverner je također istaknuo da je makroekonomska situacija u ovom trenutku u Hrvatskoj vrlo dobra i da se ranjivost u tom smislu smanjila uz suficit na računu platne bilance i smanjivanje javnog duga.

Goran Aleksić (SNAGA) prozvao je guvernera zbog nečinjenja u pogledu nepoštenih kamatnih stopa zbog kojih su, ustvrdio je, hrvatski građani oštećeni za nekoliko milijarda kuna.

Vujčić je ponovio da je HNB s tim u vezi radio sve što je mogao i da je riječ o privatnopravnim odnosima o kojima će odlučiti sud, a ne HNB.

Kad je riječ o kamatnim stopama, rekao je da su one u Hrvatskoj više nego u eurozoni, ali i niže nego u bilo kojoj zemlji EU koja nije u eurozoni.

“Zato idemo u eurozonu da nam kamatne stope budu niže, to je jedan od glavnih razloga”, istaknuo je Vujčić te dodao da bi Hrvatska trebala uvesti euro što je prije moguće jer nema što izgubiti.

Boris Lalovac (SDP) pohvalio je potez HNB-a u zaustavljanju rasta gotovinskih nenamjenskih kredita.