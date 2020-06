GURU IZBORNIH SLOGANA ‘POPLJUVAO’ ŠKORU: ‘Domovinski pokret? Nije dobro. Domovina je stvorena’; ništa bolje nije prošao ni SDP

Kakav je uspješan slogan i zašto se s nekoliko riječi mogu dobiti tisuće glasova objasnio je guru izbornih kampanja HDZ-a, Zorana Milanovića, SDSS-a i drugih, Boris Malešević

Pobjeda na izborima uglavnom ovisi o kampanji i uspješnosti komuniciranja s građanima. U prikupljanju što većeg broja glasova pomažu i politički slogani, a što sve mora imati dobar slogan za izbore zna guru izbornih kampanja i tvorac Plenkovićeva slogana “Vjerodostojno”, Milanovićeva slogana “Predsjednik s karakterom” te naziva Stranke s imenom i prezimenom, Boris Malešević.

On ističe kako je bit svakog slogana da bude primijećen te da izazove emocije, bez obzira bile one pozitivne ili negativne. Njegove kampanje “Vjerodostojno” i “Predsjednik s karakterom” bile su uspješne.

“Domagoj Đukec je jedan naš čovjek iz Međimurja, on je dizajner BMW-a. Kada sam čitao taj intervju, kao da sam čitao intervju sa sobom. Novi BMW isto dijeli ljude, nekima se strašno sviđa, neki ga pljuju. Ako ne uspijete izazvati emociju, onda niste napravili ništa. Najgore je svidjeti se svima. Digitalni mediji nagrađuju hrabre, a kažnjavaju dosadne i monotone”, jasno je poručio Malešević u RTL Direktu.

Osvrnuo se i na svoje posljednje djelo – Stranku s imenom i prezimenom te otkrio koje su šanse te stranke na izborima.

“To je bilo prije nekoliko mjeseci. Zamolili su me da osmislim ime, koncept. To sam im napravio, nisam član stranke. Pa ide uspješno, imam dojam da su jaki u prvoj, šestoj i možda 10. jedinici. Rekao bi da su iznad četiri posto. Cijela ta ekipa na centru bi trebala razmisliti da zatomi taštine, da se dogovore i izađu zajedno na izbore”, komentirao je Malešević šanse Stranke s imenom i prezimenom.

Dva koncepta

Malešević je prokomentirao i nazive kampanja, koalicija i stranaka tri trenutno najjače političke opcije u Hrvatskoj. HDZ je sinoć predstavio svoju Sigurnu Hrvatsku, a od ranije su na sceni Škorin Domovinski pokret i SDP-ova Restart koalicija. Iza svakog od tih naziva, ističe Malešević, krije se određena poruka.

“Tu se jasno vide dva koncepta. Kao i svaka vlast, uvijek je teže raditi kampanju. Ona zagovara kontinuitet i zato imaju tu sigurnost. S druge strane, imate opoziciju koja govori da treba promjena. Na tome se temelje dva koncepta. Ne govorim da je to loše. HDZ je uvijek pobjeđivao dvaput zaredom. Kada su 3. siječnja izgubili vlast, SDP je bio jedan mandat. Dakle, ako izuzmemo Oreškovićev polumandat, ovo im je prvi mandat. Povijest nije na strani SDP-a”, jasno će Malešević o HDZ-ovu novom sloganu.

“Škoro sada ima upola manji rezultat nego što je on sam imao na predsjedničkim izborima. On sam vjerojatno, na prvu kad se kandidirao, mi to zovemo gostujuće zvijezde, oni samom svojoj kandidaturom izazivaju pozornost. Škoro se odlučio na drugi život i na 12, 13 posto je. Pokupio je jako puno, sve na liste. Domovinski pokret kao ime? Meni nije dobro. Domovina je stvorena”, kaže.

“Restartaju se kompjuteri, obično kad se zblokiraju. Milanović je 2015. imao šanse da za SDP osvoji dva mandata zaredom. Sve je to OK ako možete kontekstualizirati. Vi ne možete ostaviti slogan da pliva u zraku. Mi smo u kampanji imali poruke, morate to kontekstualizirati. Ovdje se obračunava s političkim protivnicima. Danas se poruke vode jednom ključnom riječi”, osvrnuo se na ime SDP-ove koalicije Malešević.

Gosti na tulumu

Gotovo sve važnije političke opcije pokrenule su trend prikupljanja javnih, nestranačkih ličnosti. Most ima Raspudiće i bivšeg vjeroučitelja; Škoro je sam sebi brend, a pridodao si je i Željka Pervana; platforma Možemo! ima pjevača Hladnog piva Milu Kekina, a Stranka s imenom i prezimenom doktora Boru Nogala. No, mogu li istaknute ličnosti zaista pomoći skupiti veći broj birača?

“To je super, to je zanimljivo. Dobivaju pozornost, a ona će biti vrednija od nafte. Moraš imati pozornost u svemu što radiš. Gostujuće zvijezde kad vam dođu na tulum, uvijek ih se sjećate”, smatra stručnjak.

Na kraju je istaknuo kako mu je uvijek najdraži zadnji slogan, iako je bilo mnogo njegovih i tuđih uspješnih slogana. No, Maleševićev posljednji slogan je bio kontroverzan.

“Dugo sam u tome. Uvijek mi je najdraži zadnji slogan. Ostala mi je u sjećanju kampanja koju sam radio s malim proračunom. To je kampanja: Kako je biti Srbin u Hrvatskoj? Morate imati tu pozornost. Kampanja ima i jednu drugu svrhu. Postigla je ciljeve”, zaključio je stručnjak Malešević.

