Danas je bio inicijalni sastanak, a teme su bile božićnica i povećanje osnovica. Nismo govorili konkretne detalje oko toga, samo smo najavili da bi izašli sa jednim prijedlogom u idućim danima po pitanju dinamike. Obveza naša je povećati osnovicu s 1.1. S obzirom na okolnosti ići ćemo s prijedlogom sindikatima. Nema smanjivanja, ali je moguća odgoda. Pa ćemo dalje razgovarati. Što se tiče božićnice, to je bio prijedlog sindikata još tamo u lipnju da o tome razgovaramo u ovom dijelu godine i sada to stavljamo na stol, kazao je ministar financija Zdravko Marić za RTL Danas.

Na pitanje mogu li sindikati računati na božićnice, Marić je rekao: ‘Pričkajmo raspravu. Ali danas nije došao s moje strane prijedlog o neisplati. Govorili smo o tome da samo otvorimo pregovore’. Ipak na tvrdnju kako je premijer Plenković danas rekao ‘da’ božićnicama, Marić je rekao: ‘Točno’.

“Teme naših razgovora sa sindikatima su osnovica i na njihovo inzistiranje još u šestom mjesecu božićnica. I to smo stavili na stol. O božićnici danas nismo mnogo razgovarali. Više smo govorili načelno o situaciji po pojedinim javnim i državnim službama. Mi smo svjesni svega ovoga i okolnosti. Drago mi je da ni u svibnju, a ni sada ne govorimo o smanjivanju plaća, ali opet da prilagodimo dinamiku povećanja okolnostima i mogućnostima proračuna i svih nas skupa”, rekao je Marić.

U četvrtak je na sjednici Vlade predstavljanje proračuna za 2021. godinu, rebalans treći po redu ove godine, a minus u ‘blagajni’ je 30 milijardi kuna.

‘Gubitnici smo svi zbog kovida i recesije’

Marić je upitan tko će biti glavni gubitnici sutra kada bude to predstavio?

“Pa gubitnici smo svi zbog kovida i recesije, a dobitnici su svi proračunski korisnici jer je proračun u potpunosti stavljan u službu očuvanja zdravlja, ljudskih života i radnih mjesta u gospodarstvu i državnoj upravi”, rekao je Marić.

Na pitanje može li garantirati da mirovine i plaće u javnoj službi neće biti dirane, Marić je potvrdio.

“Jamčio sam i prije, a to ću činiti i dalje. Poglavito zbog naših umirovljenika moramo slati takve jasne, umirujuće i nedvosmislene poruke da mirovine niti jesu niti će biti pod znakom pitanja. Također i plaće u javnom sektoru? O dinamici povećanja u idućoj godini ćemo razgovarati. Međutim, naravno da vodimo brigu o tome. Znate da prije sedam mjeseci, i u ovom studiju smo razgovarali, ključno je bilo osigurati likvidnost, a to smo za ovu godinu osigurali, a isto tako gledamo i prema idućoj”, rekao je Marić.

“Već ćete u proračunu za sljedeću godinu vidjeti, nama je ciljana razina deficita 2,9. Naravno da smo predvidjeli i određene scenarije po pitanju daljnjih mjera vezano za poreze, znate da smo najavili neke porezne izmjene. Proračun je, kao i ove godine, spreman na reagiranje ako dođe do daljnjeg pogoršanja ovih okolnosti. Ako se pogleda projekcije za sljedeću godinu, predominantno su, nažalost, i dalje negativni rizici. No, godina tranzicije, na koju je između ostalog mislio premijer, podrazumijeva početak korištenja sredstava EU Nove generacije. A za korištenje tih sredstava preduvjet su te reforme i investicije”, kazao je Marić.

Raste minimalna plaća

Budući da je premijer najavio da će sutra na sjednici Vlade biti povećan i iznos minimalne plaće, Marić je upitan o kojem se iznosu radi i radi li se samo o idućoj godini?

“Krajem svake godine za iduću godinu se donosi ta odluka. Na sjednici Vlade sutra će predsjednik Vlade priopćiti točnu brojku, no doći će do povećanja”, kazao je Marić, no nije htio otkriti o kojem je točno iznosu riječ.

“Sutra ćemo čuti. Predsjednik Vlade će to priopćiti pa pričekajmo sjednicu Vlade”, kazao je.

Možemo li izdržati još jedan lockdown? ‘Moramo, ako do toga dođe’

Na pitanje može li Hrvatska financijski izdržati još jedan lockdown kakav smo imali na proljeće, Marić je ustvrdio: ‘Moramo, ako do toga dođe’

“Nadam se i vjerujem da do toga neće doći u potpunosti. Vidjeli smo kakvi su efekti onih mjera u mjesec i nešto dana. Pratimo razvoj događaja i u okruženju i u drugim zemljama. Maloprije je bila izjava kancelarke Merkel, a vidimo i situaciju kod nas. Stožer radi punom parom, cijeli zdravstveni sustav i svi koji su u to uključeni rade punom parom. No svi smo svjesni da gospodarstvo, ako zakočimo, imamo još veće dodatne probleme. Na nama je da moramo to izdržati, ako do toga dođe. Ali opet ponavljam, nadam se i vjerujem da do toga neće doći”, rekao je Marić i dodao:

‘Ali moramo, kao što smo bili i u ožujku, biti spremni reagirati adekvatno i pravovremeno za spašavanje radnih mjesta. Situacija je i dalje izazovna. Gledajući unatrag sedam mjeseci, uspjeli smo očuvati zaposlenost, nije došlo do povećanja nezaposlenosti u toj mjeri, proračun smo u potpunosti stavili u tu funkciju, za razliku od one prijašnje krize. No, zbog negativnih rizika mi svi skupa moramo biti spremni, zato smo u konačnici i plaćeni od strane poreznih obveznika”, kazao je ministar financija.

Rekao je da je manje stručan pričati o policijskom satu, te bi li on utjecao na gospodarsku aktivnost.

“U pravilu, ja se sjećam još kao dijete, imali smo to još za vrijeme rata, to govorimo o noćnim satima. Znamo da je gospodarska aktivnost u pravilu preko dana. Koliko sam sudjelovao u razgovorima, to nije bila tema Stožera. Ali koliko sam vidio po iskustvima drugih zemalja, govorimo upravo na taj način”, rekao je Marić.

O Vanđeliću na čelu Fonda za obnovu Zagreba ‘Mislim da je to dobro rješenje’

Komentirao je i gospodina Damira Vanđelića, koji se spominje da bi mogao biti na čelu Fonda za obnovu Zagreba.

“Poznajem ga. On ima jednu vrlo uspješnu menadžersku karijeru. Poznajemo se dulji niz godina. Mislim da je to dobro rješenje. Jučer je bila i rasprava na Skupštini i na Vladi. To je jako važan Fond i jako važan projekt za obnovu Zagreba i dvije županije. 683,7 milijuna eura europskih sredstava iz Fonda solidarnosti, to je pojedinačno gledano najveći i najizdašniji izdatak. A s druge strane, naravno da trošak obnove nadilazi samo ta sredstva. Tako da je to jedan zaista veliki, ne samo projekt od važnosti za Zagreb i dvije županije nego nacionalni. Tu trebaju maksimalno biti uključene hrvatska operativa i industrija. Između ostalog treba imati i onaj pozitivni povratni efekt na gospodarstvo”, kazao je Marić za RTL Danas.