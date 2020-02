GUBI MU SE SVAKI TRAG: Stipe (24) je prije tri dana nestao u Rijeci, njegova cura je zabrinuta: ‘Zadnje što smo si rekli bilo je: Volim te…’

Mladić iz Rijeke misteriozno je nestao u petak: ‘Rekao mi je da se ide istuširati i presvući, pa je trebao doći do mene. Sljedeći dan radili smo popodnevnu smjenu i bili uzbuđeni što radimo zajedno na dan kada Rijeka postaje Europskom prijestolnicom kulture’

Stipe Capan, mladić iz Rijeke rođen 1996. godine, nestao je 31. siječnja u petak iz Rijeke. Već tri dana njegovi prijatelji na društvenim mrežama mole sve da bilo kakve informacije o njemu prijave policiji. Capan je visok 189 centimetara i mršave je građe. U trenutku nestanka imao je tamnoplavu jaknu, sive traperice, crnu majicu i crne cipele.

Stipina djevojka ispričala je za 24sata kada ga je zadnji put vidjela. “Radili smo skupa popodnevu smjenu u jednom riječkom kafiću. Smjenu radimo do ponoći, pa dok smo sve očistili i zaključili kasu bilo je malo prije jedan ujutro. Dopratio me do mog stana, a zadnje što smo si rekli bilo je ‘Volim te’.”

Stipe je odlučio otići doma u obližnju zgradu po stvari kako bi se kasnije vratio kod djevojke. “Rekao mi je da se ide istuširati i presvući, pa je trebao doći do mene. Sljedeći dan radili smo popodnevnu smjenu i bili uzbuđeni što radimo zajedno na dan kada Rijeka postaje Europskom prijestolnicom kulture. Veselili smo se gužvi koja će nastati u gradu.”

Mislila je da je zaspao

Međutim, Stipe se nije pojavio. Njegova djevojka kaže da je čekala poruku ili poziv, a nakon što nije dolazio pomislila je da je samo zaspao. “Znao je tako odmah nakon smjene zaspati od umora, a da mi se ne javi, pa nisam mislila da se dogodilo išta loše”, dodala je.

Ujutro mu je poslala poruku ujutro i nazvala ga, ali odgovora i dalje nije bilo. “Nastavila sam ga zvati i slati mu poruke, ali mislila sam da je samo umoran od smjene. Ali kada nije došao na posao, zabrinula sam se.”

Njegov cimer joj je rekao da Stipeta uopće nema u stanu. “Rekao mi je da je večer prije čuo da je Stipe ušao u stan i da je hodao po svojoj sobi. Nije čuo kada je izašao, pa ne znamo je li nestao tu večer ili rano ujutro. Jako je simpatičan i drag. Pričljiv je i sa svima bi se lako sprijateljio, ima stvarno dobru ćud.”

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.