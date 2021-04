GUARDIAN OBJAVIO MUČNU PRIČU MIGRANTICE S HRVATSKE GRANICE: ‘Policajac me golu dirao i tukao. Držao mi je nož pod grlom i prijetio da će me ubiti…’

‘Skinuo mi je jaknu i maknuo maramu s glave, nastavio me dirati po grudima i stražnjici, a ja sam plakala…’

Britanski The Guardian prenio je izvješće Danskog vijeća za izbjeglice (DRC) u kojem stoji da je hrvatski granični policajac seksualno zlostavljao afganistansku migranticu. Navode da je žena seksualno zlostavljana te da joj se prijetilo nožem i da je bila prisiljena skinuti se gola.

Sve je to navodno napravio hrvatski granični policajac tijekom pretrage grupe migranata na granici s BiH. Europska komisija situaciju je opisala kao “ozbiljnu” i da je riječ o vrlo ozbiljnim optužbama za kazneno djelo te pozvala hrvatske vlasti da “temeljito istraže sve navode i nastave s relevantnim radnjama”.

Prema posjedu DRC-a, koje je došlo na uvid novinarima The Guardiana, stoji da se incident dogodio u noći na 15. veljače na hrvatskom teritoriju, par kilometara od Velike Kladuše u BiH.

Vrijeđao migrante i prijetio im

Guardian piše da u izvješću stoji da je žena iz Afganistana pokušala prijeći granicu s još četvero drugih ljudi, među kojima je bilo i dvoje djece. Zatim ih je zaustavio policajac koji je u njih navodno uperio pušku. Afganistanci su zatražili azil, no prema pričama svjedoka, jedan od policajaca im je uništio dokumente i smijao se.

“Vrijeđao nas je, ošamario je starijeg muškarca koji je bio s nama i djecom te rekao da ispraznimo džepove i pokažemo torbe. Potom me odveo na stranu i krenuo pretraživati. Govorila sam mu da me ne smije dirati na što me upitao zašto. Odgovorila sam mu da sam žena i muslimanka i da je to haran. Policajac me udario po glavi i rekao mi: ‘Ako si muslimanka, zašto si došla u Hrvatsku, a nisi ostala u Bosni s muslimanima?’. Skinuo mi je jaknu i maknuo maramu s glave. Nastavio me dirati po grudima i stražnjici, a ja sam plakala. Policajac mi je rekao da prestanem plakati gestikulirajući da će me zadaviti ako nastavim. Bilo me strah, ali prestala sam plakati”, rekla je Afganistanka.

Par minuta kasnije stigao je policijski kombi s migrantima. Naređeno im je da uđu u kombi te su se vozili 20 minuta dok im nije rečeno da izađu. Policajac je tada ponovno zatražio da se žena skine gola.

‘Stavio mi je nož pod grlo i rekao da će me ubiti ako ikome kažem za ovo…’

“Usprotivila sam se njegovoj naredbi da se skinem gola. Na sebi sam imala šest majica i tri para hlača. Skinula sam sve osim jedne košulje i hlača te sam se prekrila pokrivačem. Prišao mi je policajac i počeo me dodirivati preko pokrivača. Osjetio je da nisam gola i ošamario me pa rekao da moram skinuti sve, čak i donje rublje. Dok sam bila gola počeo me pretraživao i dodirivati, a zatim me pitao volim li ga. Rekao je da on mene voli pa upitao želim li da me odvede nekamo da budem sama s njima.

Bila sam uplašena i uplakana. Rekao je da će me odvesti u šumu i pitao razumijem li što namjerava i misli. Gestikulirala sam da nisam razumjela, a zapravo sam razumjela… Tada me uhvatio za rame i gurnuo u smjeru svog kolege. Oboje su na čelu imali baterijske svjetiljke pa im nisam dobro vidjela lica. Policajac koji me dirao izvadio je nož i stavio mi ga pod grlo. Rekao je da će me ubiti ako ikome išta kažem o ovome i poručio mi da ako se vratim u Hrvatsku da ću u šumi naći svoj kraj, pod njim”, ispričala je žena.

Poslije toga policajac je navodno ponovno udario ženu, ali i ostale članove koji su udarac primili u lice, noge i glavu. Policajci su im tada navodno naredili da pješače do BiH.

Bez napretka u istragama ovakvih slučajeva s hrvatskim vlastima

Glavna tajnica DCR-a, Charlotte Slente, kazala je da je svjedočenje Afganistanke uistinu šokantno. Kazala je da usprkos manjem broju sličnih incidenata zabilježenih 2021., obrasci prijavljenih nasilja i zlostavljanja na granici s BiH ostaju nepromijenjeni.

“Ovo još jednom naglašava hitnu potrebu za sustavnim istragama tih izvještaja. Unatoč angažmanu Europske komisije s hrvatskim vlastima posljednjih mjeseci, praktički nismo zabilježili napredak ni u istragama stvarnih izvještaja, ni u razvoju mehanizama neovisnog praćenja granica, kako bismo spriječili nasilje na vanjskim granicama EU-a. Stvarno je vrijeme da retoriku pretvorimo u stvarnost i osiguramo da se uspostavi uistinu neovisno nadgledanje granica kako bi se spriječile te zlouporabe i osigura da vjerodostojne i transparentne istrage mogu učinkovito odgovoriti počiniteljima nasilja i zlostavljanja”, kazala je Slente.

Europska komisija je izjavila kako očekuje da će hrvatske vlasti temeljito istražiti sve navode te slijediti relevantne radnje. “U kontaktu smo s hrvatskim vlastima koje su se obvezale istražiti navode o zlostavljanju na svojim vanjskim granicama, pomno nadgledati situaciju i izvještavati povjerenstvo o postignutom napretku. Komisija im pomaže u ovoj zadaći, financirajući neovisni mehanizam praćenja, koji provodi Hrvatska, uključujući različite dionike, poput nevladinih organizacija i međunarodnih organizacija”, poruka je EK-a.

‘Deseci žena i djevojaka tvrde da ih policajci svugdje pretražuju’

Prema izvješćima DRC-a, od svibnja 2019. gotovo je 24.000 migranata ilegalno vraćeno natrag u Bosnu, a njih 574 između siječnja i veljače 2021. The Guardian piše da stotine migranata svakodnevno hoda snježnim stazama balkanske rute s ciljem dolaska do srednje Europe. Također pišu da većinu zlostavlja hrvatska policija koja ih pretražuje i navodno pljačka. Često se na migrantima izvodi tzv. “pushback” u BiH.

Mjesecima tisuće azilanata živi na niskim temperaturama, a Mreža za nadzor nasilja na granicama priopćila je kako su deseci žena i mladih djevojaka prijavile su ih muški policajci “svugdje pretražuju”. U odgovoru odnosa s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova RH stoji da će policija istražiti navode, no dodali su da u preliminarnim provjerama 15. veljače “nije bilo postupanja sa ženama iz populacije ilegalnih migranata”.

“Svojim humanim postupcima spašavanja života stotina migranata izvlačeći ih iz minskih polja, gudura, spašavajući ih od utapanja, noseći ih kilometrima kroz snježne oluje, pokazala je hrvatska policija, ne samo organiziran i profesionalan pristup u zaštita državne granice Republike Hrvatske i vanjske granice EU, ali, prije svega, predanost i humanost. Ne možemo ne primijetiti da je uporno prikazivanje hrvatske policije kao brutalne i nehumane skupine sklone pljačkama i zlostavljanju ilegalnih migranata postalo uobičajeno bez ijednog dokaza.

Da bi postigli svoj cilj, migranti su spremni upotrijebiti sva sredstva, pa čak i svjesno riskiraju svoje živote i živote članova svoje obitelji, znajući da će ih hrvatska policija spasiti kad se nađu u takvoj opasnosti. Osim toga, ako im hrvatska policija spriječi ilegalni ulazak, spremni su lažno optužiti tu istu policiju za zlostavljanje i uskraćivanje pristupa međunarodnoj zaštiti. Nakon što su ozlijeđeni slučajno ili u međusobnim fizičkim sukobima, migranti uvijek kažu da ih je potukla policija države u koju žele ući”, prenosi The Guardian odgovor hrvatskog MUP-a.