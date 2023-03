Znanstvenici neprestano upozoravaju da je pamćenje vrlo nepouzdan svjedok onoga što se dogodilo, a naša vlada i premijer Andrej Plenković najbolje znaju koliko je takav zaključak utemeljen u stvarnosti i koliko naši građani mogu biti skloni sjećati se onog što se nije dogodilo. Eto ljudi pamte da su Plenković i ministri prijetili trgovcima kaznenim mjerama zbog neopravdanog podizanja cijena, da će im ukinuti subvencioniranu struju, isključiti ih iz novog paketa mjera i staviti ih na crne liste, a to je potpuno pogrešno jer se u zbilji to nikad nije dogodilo.

Čak se i određenom broju novinara činilo da nije tako, pa su premijera podsjećali na izjave koje je navodno davao pred kamerama i mikrofonima, ali se ispostavilo da su naprosto podlegli čarima virtualne stvarnosti i nasjeli na video montaže i „konfabulacije u eteru“.

'To je izmišljena tema'

"Ne znam ništa o tome. Nisam čuo ništa o tome. Nemam pojma o čemu govorite. To je izmišljena tema", objašnjavao im je premijer, a oni uporno nisu htjeli slušati. Ako naš premijer kaže da se to nije dogodilo, onda se to i nije dogodilo. Jer tko bolje od onog na vlasti zna što se dogodilo, a što nije? Vladarevo je pamćenje savršeno, a ne varljivo kao u običnih smrtnika.

No, kako vladar ne može trošiti dragocjeno vrijeme na istjerivanje istine na čistac, za to su zaduženi dvorani, a jedan od njih - Oleg Butković - baš se ovih dana dokazao kao sjajan slalomaš. Posljednjim nastupom u središnjoj informativnoj emisiji RTL-a potpredsjednik HDZ-a i vlade zaslužio je iskreno divljenje jer je vještinom objašnjavanja onog što se dogodilo, a što nije, uspio nadmašiti čak i samog Branka Bačića, kojem dosad nije bilo premca u osvježavanju narodnog pamćenja.

Što je s našim pamćenjem?

A ako čak i Butković kaže kako nikad nije bilo riječi o tome da se trgovci kazne i isključe iz protuinflacijskih mjera, onda se stvarno moramo zapitati što je s našim pamćenjem i zašto taj novinar Ilija Radić prikazuje montirane snimke prema kojima ispada da je premijer prijetio trgovcima zbog divljeg podizanja cijena. Dobro kažu premijer i HDZ-ovci da nas mediji uporno dovode u zabludu kojekakvim konfabulacijama i izmišljanjem tema.

Zbog takvih kakav je Radić pogrešno se pitamo kako su se trgovci našli među onima čiji će profit subvencionirati država, iako nam je Butković lijepo objasnio da se nikog ne može isključiti iz mjera i reći da će se nekome dati, a nekom ne. Jer su mjere „horizontalne, široke i donesene s dobrom namjerom“. A bolje namjere od još jedne pobjede HDZ-a na izborima i trećeg Plenkovićevog premijerskog mandata nema.

Grunfovski sistem

Zato jeftinije gorivo mogu po jednakoj cijeni točiti i oni s BMW-om i oni koji se još uvijek voze u starom Golfu; zato je struja jednako jeftinija i trgovačkom lancu i frizeru i mliječnoj industriji, a ulje, brašno i mlijeko zamrznute cijene jednako je dostupno dubrovačkom restoranu i Marici s petog kata, s mirovinom od 300 eura. Sve je to tako lijepo horizontalno i dobronamjerno. Čak i to da je iz mjera konkretne, jednokratne financijske pomoći isključeno oko milijun i pol građana, to jest svi koji nemaju djecu, svi koji imaju djecu ali više o njima ne brinu, svi koji imaju djecu, ali im primanja prelaze cenzus; svi koji imaju mirovine iznad 610 eura, a nisu hrvatski branitelji i isluženi političari. Dakle, Grunfovski se nikog (trgovce) ne može isključiti iz mjera, ali neke (1,5 milijun građana) se može isključiti iz nekih mjera.

A i ovi zahvaćeni mjerama zbilja su nezahvalni

A i ovi neki što su zahvaćeni mjerama jednokratne pomoći zbilja su nezahvalni. Otkako je premijer najavio 4. paket mjera, novinari po ulicama hrvatskih gradova zaustavljaju penzionere i ljude s malom djecom i svi su redom nezadovoljni i govore kako im ta pomoć neće pomoći, ali i da je - kao i uvijek kad je riječ o hrvatskim građanima - bolje išta nego ništa. Em slabo pamte, em su nezahvalni.

A hrvatski car Plenković osigurao nam je i zamrznutu cijenu carskog mesa i to nakon sezone sušenja slanine i usred sezone u kojoj supruga predsjednika Republike Sanja Musić Milanović, sve osim svog supruga, poziva na zdravu prehranu i odricanje od nezdrave, masne hrane, u koju se i carsko meso zasigurno ubraja. To znači ubiti dvije muhe jednim potezom.

Ni zrnce želje ili ambicije za provođenjem reformi

Dobili smo, dakle, još jedan u nizu vladinih paketa mjera za lakše podnošenje inflacijskog (s)udara u kojem nema nijedne druge namjere osim zadržavanja postojećeg stanja i zadržavanja standardnih HDZ-ovih donatora i birača u superizbornoj godini. Ni u ovim mjerama, kao ni u ranijima ne vidi se ni zrnce Plenkovićeve želje ili ambicije za provođenjem reformi, poticanjem razvoja ili iskazivanja jednake velikodušnosti prema svim građanima Hrvatske. Ostaje na tronu kao (goli) car koji će do bezdana produbiti društvenu nejednakost.