GROZDANA PERIĆ (HDZ) PORUČILA: ‘Neprihvatljive su akcije s lampionima i vijencima ispred ministarstava’

Polaganje vijenaca i lampiona ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, HDZ-ova zastupnica Perić: “To je nešto što se nikako ne može prihvatiti, jer dokazuje da oni koji to rade zapravo ne priznaju ništa od onog što se vrlo kvalitetno i promptno radi”

HDZ-ova zastupnica Grozdana Perić neprihvatljivima je u srijedu nazvala akcije stavljanja lampiona i vijenaca pred neka ministarstva. “To je nešto što se nikako ne može prihvatiti, jer dokazuje da oni koji to rade zapravo ne priznaju ništa od onog što se vrlo kvalitetno i promptno radi”, kazala je Perić u saborskoj raspravi na slobodnu temu.

Iako nije nikoga imenovala, jasno je da je mislila na akciju Udruge Glas poduzetnika (UGP) koja je u ponedjeljak položila vijenac i upalila lampione ispred Ministarstva gospodarstva, uz poruku da Hrvatska treba hitne i hrabre reforme.

PODUZETNICI POLOŽILI VIJENAC ISPRED MINISTARSTVA: ‘Želimo se posljednji put pozdraviti od mikro, malog i srednjeg poduzetništva…’

Perić je izjavila da je, zahvaljujući Vladi, puno toga napravljeno brzo i efikasno te je sačuvan velik broj radnih mjesta. Podsjetila je kako je za očuvanje radnih mjesta u pandemiji covid-19 do sada isplaćeno preko 7,6 milijardi kuna, do konca godine isplatit će se preko osam milijardi. Uz to, ide se i sa dodatnim mjerama, a jedna od njih su covid krediti od 1,3 milijardi kuna. “Onda, imamo navalu onih koji smatraju da sve napravljeno do sada nije dobro pa prozivaju vladu za nešto što nije stavila u fokus”, kazala je zastupnica, precizirajući kako misli na akcije stavljanja lampiona i vijenaca pred ministarstva. To je nešto što se nikako ne može prihvatiti, jer dokazuje da oni koji to rade zapravo ne priznaju ništa od onog što se vrlo kvalitetno i promptno radi, kazala je Perić.

Ružica Vukovac (DP) upozorila je kako korupcija, rak-rana države, izjeda i hrvatsko selo. Proteklih godina politika je bila sve samo ne jasna i razumna, od nekad bogatih sela, mnogobrojnih obitelji, politika je stvorila tugu i jad, kaže zastupnica, pitajući se kako smo tako obezvrijedili poljoprivredu. Poljoprivredno zemljište, tvrdi, najčešće se dodjeljuje po političkoj liniji, pogoduje se velikim sustavima i uvoznim lobijima, dok se poljoprivrednike tretira kao kriminalce.

Obučena u ‘kockasti’ dres hrvatske nogometne reprezentacije Dalija Orešković (Centar) upozorila je kako je u tijeku Europsko rukometno prvenstveno za žene, koje ne prenosi ni jedna nacionalna televizija. “Naše cure, koje nisu bile favoritkinje, dobro su zapele, pomele najveće favorite, postale hit prvenstva, sada su zaslužile da budu primjer što je ravnopravnost spolova”, kazala je zastupnica pa pozvala HRT ili druge nacionalne televizije da otkupe prijenos utakmica za drugi krug. Ugledne rukometaše, nogometaše, izbornika Dalića, zastupnike, medije i javnost pozvala je da podrže rukometašice i da im zasluženo, “stvorimo ugođaj da su naše heroine”.

NIJE ŠALA: Janša će predstavljati Hrvatsku na samitu EU; Plenković: ‘Ponudio sam Milanoviću, ali on ne bi išao u Bruxelles sutra’