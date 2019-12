DOBRA ATMOSFERA U MILANOVIĆEVOM STOŽERU: ‘Drugi krug je potpuno nova igra, ali mi smo sigurni da će 5. siječnja pobijediti’

Nakon prvih rezultata izbornih anketa kao i neslužbenih rezultata, Zoran Milanović je u prednosti

U stožeru SDP-ovog kandidata Zorana Milanovića u Tvornici kulture nalaze se njegovi stranački kolege i pristaše te vlada vrlo dobra atmosfera, osobito poslije objave prvih neslužbenih rezultata DIP-a. Prema tom rezultatu Milanović je prvi i vodi s 32,02 posto glasova.

Oko 22 sata očekuje se dolazak šefa SDP-a Davora Bernardića, a među istaknutijim Milanovićevim pristašama u Tvornici stigli su i Peđa Grbin, Biljana Borzan, Orsat Miljenić, Boris Miletić, Ivo Jelušić, Siniša Hajdaš Dončić i mnogi drugi političari. “Zorane, Zorane, Zorane!”, orilo se dvoranom nakon objavljenih prvih neslužbenih rezultata, no ipak u njegovom stožeru, unatoč zadovoljstvu, nema puno euforije nakon objave neslužbenih rezultata.

‘Ovo je borba za igrače’

Orsat Miljenić, šef Milanovićeva stožera bio je suzdržan oko komentiranja rezultata.

“Kako će dolaziti rezultati s pojedinih biračkih mjesta, tako će i postoci koje je Milanović osvojio ići gore i dolje. Treba pričekati konačne rezultate. Ovo dobro izgleda, i očekivano je. Iza nas je 1. krug kampanje, zadovoljni smo, ipak je ta poruka koju je Zoran prenosio prihvaćena. Ima stav i ima karakter”, kazao je Miljenić Jutarnjem listu. Miljenić smatra da kandidat ljevice može dobiti glasove desnice i ističe da će ih dobiti.

“Legitimno je da netko misli jedno, netko drugo i da nema mržnje i nekakvih ekstrema. Ovo je borba za birače, kome će dati više, mi smo uvjereni da će dati više Zoranu i da će on pobijediti i pružiti ruku svima. Drugi krug je potpuno nova igra, ali mi smo sigurni da će 5. siječnja pobijediti”, uvjeren je šef Milanovićeva stožera.

Na novinarsko pitanje može li pobjeda Zorana Milanovića koristiti SDP-u, Miljenić odgovara da je Milanović kandidat 13 stranaka, no da ga je najveći SDP prvi podržao. Naglasio je da su to sve stranke kojima oni žele uspjeh, no da su ovo predsjednički izbori i da očekuju Milanovićevu pobjedu, a ako iz toga može na parlamentarnim izborima profitirati normalna Hrvatska i stranke koje su ga podržale.

I drugi političari koji podržavaju Milanovića zadovoljni

Predsjednik IDS-a, Boris Miletić, također se nalazi u Milanovićevom stožeru pa je za Jutarnji komentirao, da se košarkaškim riječnikom može reći da je to tek prva četvrtina te najavio da slijedi drugi krug i nova bitka. Smatra da je Milanović dobio dobar vjetar u leđa i da su u drugome krugu sve karte otvorene. Miletić smatra da je važno motivirati birače da izađu na izbore jer u drugome krugu neće biti svejedno tko će biti predsjednik RH.

Radimir Čačić, šef Reformista kaže da je još sve otvoreno te napominje da je biračko tijelo podijeljeno i da su čak tri četvrtine glasova zapravo protestni glasovi. Po njegovom mišljenju birači neće izaći na izbore u drugom krugu. Bivši ministar obrane u SDP-ovoj vladi, Ante Kontromanović, tvrdi da su rezultati izlaznih anketa dosta dobri te komentirao da “idemo dalje, korak po korak” i dodao da treba ući u drugi krug i odraditi sve do kraja. Kotromanović očekuje konačnu Milanovićevu pobjedu.

Šef Milanovićevog stožera Orsat Miljenić kazao je da je drugi krug druga priča i da očekuje Milanovićevu pobjedu.

Rezultati izlaznih anketa

Nakon objave prvih rezultata izlaznih anketa u stožeru Zorana Milanovića prolomio se, očekivano, gromoglasan pljesak. Bivši premijer za sada uvjerljivo vodi s 29,58 posto glasova ostavivši iza sebe i aktualnu predsjednicu i Miroslava Škoru.

Glasnogovornik Milanovićeve kampanje, Nikola Jelić, kaže kako su jako zadovoljni ovakvim rezultatom. “Želim zahvaliti svima koji su izašli na galsovanje, više nego na prošlim izborima i tako pokazali da žele promjenu, pokazali ono što mi cijelo vrijeme govorimo, da Hrvatska treba predsjednika s karakterom”, rekao je Jelić za RTL.

“Ovo je tek početak, prve ankete, vjerujemo da će trend ostati do kraja i nadamo se da će rezultat biti onakav kakav smo smo od početka govorili da će biti, da Zoran Milanović odlazi u drugi krug”, dodao je

Prema prvim izlaznim anketama Zoran Milanović dobiva 29,58 posto glasova, Kolinda Grabar Kitarović 26,38 posto glasova, Miroslava Škoro 24,10 posto. Prema izlaznim anketama dakle Zoran Milanović sigurno ulazi u drugi krug, dok se velika borba vodi između aktualne predsjednice i Miroslava Škore.

Mislav Kolakušić dobio je 5,82 posto glasova, Dario Juričan 4,36 posto, Dalija Orešković 3,28 posto, Ivan Pernar 2,53 posto. Katarina Peović dobiva 1,11 posto, Dejan Kovač 0,93 posto, Nedjeljko Babić 0,40 posto, a Anto Đapić 0,36 posto

Do nedjelje poslijepodne na izbore za hrvatskog predsjednika izašlo je milijun 343 tisuće birača, što je 103 tisuće više nego 2014. godine.