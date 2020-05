GROM U SLAVONIJI NAPRAVIO RUPU DUBOKU PET METARA: Evo kako je to moguće i očekuju li nas vremenske nepogode i ovoga vikenda

Iako se smatra da grom udara samo u visoke objekte, zabilježeni su primjeri gdje je udario u tlo, a takav se događaj zbio u utorak u Bapskoj, no za vikend bi u većini krajeva Hrvatske trebalo biti stabilno i bez grmljavine

Tijekom nevremena koje je u utorak zahvatilo istočnu Slavoniju dogodio se neuobičajen fenomen. Naime, u mjestu Bapska munja je udarila u tlo njive te napravila rupu duboku pet metara i široku desetak centimetara. Osim toga, spalila je područje veličine nogometnog igrališta, što je zadalo glavobolje vlasniku njive.

RTL-ova meteorologinja Dunja Mazzocco Drvar ističe kako su i u stručnoj literaturi zabilježeni slični događaji, pa je tako 1856. u Kensingtonu u američkoj državi New Hampshire grom napravio rupu duboku čak 10 metara i široku tridesetak centimetara. U Teksasu je, pak, prošle jeseni razbio asfalt na parkiralištu, a komadi su se razletjeli petnaestak metara uokolo.

Fizika groma

Iako još u vrtiću uče djecu da munja udara samo u visoke građevine, nebodere bez gromobrana, crkvene i druge tornjeve ili stabla na livadi, i uz uzrečicu “neće grom u koprive”, ipak je moguće da on udari u zemlju i napravi štetu.

“Munja je zapravo visokoenergetska električna eksplozija. Kad se stvori glavna iskra, deseci tisuća ampera sruče se kroz grmljavinski kanal, a zrak se trenutačno zagrije na oko 25.000 stupnjeva. Pregrijani zrak se eksplozivno širi i stvara se udarni val odnosno cilindar visokog tlaka koji putuje brže od zvuka. Kako se on širi, nakon desetak metara on slabi i tada ga sustiže i zvuk – grmljenje. Takav val ima snagu kao nekoliko kilograma dinamita i može oštetiti okolne objekte i ubiti živa bića u blizini, osobito manje životinje. Sama munja zapravo će rijetko napraviti štetu. Istraživanja pokazuju da prosječna grmljavina na udaljenosti nekoliko centimetara od samog grmljavinskog kanala stvara tlak od jedne do dvije atmosfere, od udarnog vala okolne stvari vibriraju, kuće se tresu, a čovjeku može probušiti bubnjić, slomiti kosti, čak i oštetiti organe kao što su jetra, slezena i pluća”, pojasnila je sposobnosti munje meteorologinja Mazzocco Drvar.

Grmljavina ponegdje i tijekom vikenda

No, tijekom vikenda Hrvatsku očekuje nešto povoljnije vrijeme. Doduše, ponegdje bi još moglo biti grmljavinskih pljuskova, uglavnom u južnijim krajevima zemlje.

“Izuzev te kiše na istoku i poslijepodnevnih nestabilnosti u Dalmatinskoj zagori, subota će biti djelomice sunčana i većinom suha, te podjednako vjetrovita kao dani koji su za nama. Jutro podjednako svježe kao današnje, poslijepodne za stupanj ili dva toplije. U nedjelju je vjerojatnost za kišu opet veća, osobito u noći na ponedjeljak kada se očekuje i njezino širenje na većinu krajeva unutrašnjosti. Bit će ipak tijekom dana dosta suhoga vremena, a temperature će biti ugodne za boravak vani”, istaknula je Mazzocco Drvar.

Sjeverni Jadran će u subotu propuhati bura, naročito u podvelebitskim krajevima, gdje se očekuju i olujni udari. Zatim slijedi pogoršanje vremena koje će trajati sve do nedjelje.

“U Dalmaciji prijepodne djelomice sunčano i uglavnom suho, a od sredine dana sve češći pljuskovi, nerijetko i grmljavine. Najviše se kiše očekuje na jugu, a malo ili nimalo na zadarskom i šibenskom području. Tu će se pak čuti grmljenje iz zaobalja. U nedjelju stabilnije, većinom sunčano uz uglavnom umjerenu buru i tramontanu i podjednako toplo”, prognozirala je Mazzocco Drvar.