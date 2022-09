Zastupnik Mosta Nikola Grmoja u Saboru je zaradio pet opomena i zabranu sudjelovanja u raspravi danas i sutra nakon što je novog člana vladajuće većine Hrvoja Zekanovića nazvao "glupanom" jer je on pak optužio Most za gubitak arbitraže INA-MOL.

"Imali smo glupana koji je napao Petrova", rekao je Grmoja u sabornici. Na to mu je predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao:

"Nazvali ste kolegu saborskog zastupnika glupanom. Dobili ste prvu opomenu. Možete govoriti, ali bez vrijeđanja."

'Nećete me ušutkati'

No, Grmoja je nastavio: "Ja vam na to više neću šutjeti. I govorit ću i gore stvari od toga da ste glupani, vi ste veleizdajnici." Na to je dobio drugu opomenu pa nastavio, unatoč upozorenjima Jandrokovića.

"Postavljate u Hrvatski sabor ljude koji su bili igrači MOL-a. Niko Dalić je jedini član Uprave koji nije svjedočio u Hrvatsku korist na arbitraži."

"Kolega Grmoja, dobivate treću opomenu i oduzimam vam pravo govora. Napustite govornicu", upozorio je Jandroković.

“Ali nećete me ušutkati…", odgovorio mu je Grmoja.

'Ljudi gledaju što se događa'

"Dobivate sad četvrtu opomenu, više ne možete suedjelovati u radu danas."

Na to se javio Hrvoje Zekanović koji je prozvao Grmoju da bježi iz Sabora. "Ako se zaletim prema vama, neće biti Pupovca da vas zaštiti kao što vas je zaštitio od Plenkovića", rekao je među ostalim.

Grmoja mu nije ostao dužan: "Pozivam Zekanovića i hrabre hajduke iz HDZ-aa da dođu.

"Peta opomena", javio se Jandroković: "Ne možete ni sutra sudjelovati u raspravi. Sad ćemo napraviti stanku. Stanimo na loptu, ljudi gledaju što se događa."

Ahmetović: 'Steže se obruč oko HDZ-a'

O svemu se oglasila SDP-ova Mirela Ahmetović koja je na Twitteru predsjednika Sabora nazvala autokratom:

"Predsjednik Sabora se od pristojnog čovjeka pretvara u autokrata. Nakon kolegice Peović na dva dana je isključio i kolegu Grmoju. Baš simptomatično. HDZ-ovci postaju vrlo nervozni, steže se obruč. Mi ćemo i dalje zajedno, bez obzira na razlike, prokazivati kriminal HDZ-a."