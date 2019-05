GRMOJA UZVRATIO UDARAC JANDROKOVIĆU KOJI GA JE NAZVAO SMEĆEM: ‘Njonjo nije uvreda, to je karakteristika’

Nakon što mu je predsjednik Sabora Jandroković sinoć rekao da je ‘smeće’, Grmoja tvrdi da ‘Njonjo nije uvreda, to je karakteristika’

Nakon sinoćnjeg verbalnog sukoba u Saboru, kada je predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao Nikoli Grmoji da je “smeće”, Grmoja je danas prokomentirao cijeli incident, rekavši da stoji iza svega što je rekao te da “Njonjo nije uvreda, to je karakteristika”, izvještava N1.

“Sve što sam sinoć rekao, iza toga stojim. Znam da sam ja najveća smetnja HDZ-u. Nemam oraha u džepovima, nemam repova, ne mogu me ni na koji način zaustaviti. Mogu samo nasrtati na mene, vrijeđati me. Sve sam to mirno prihvatio i ovdje sam da se borim za interes hrvatskog naroda. HDZ iz odluke u odluku izdaje nacionalne interese. Predsjednik Sabora je saborskim službama naložio da maknu naslov konferencije koju ćemo održati. Očito nas se jako boje, a imaju i zašto”, rekao je Grmoja.

Ne očekuje ispriku

Potom je prokomentirao uvrede predsjednika Sabora rekavši: “Njonjo nije uvreda, to je karakteristika. Njome se najbolje opisuje servilnost Gordana Jandrokovića dok je bio ministar vanjskih poslova i nije radio za hrvatske interese. Tako ga zovu i mnogi mediji. On je meni uputio mnogo težu uvredu, ali ja ne jaučem i ne cvilim. Nikad nisam tužio nikoga zbog nečeg što mi je rekao, a meni stiže mnogo tužbi. Ponosan sam da mi je netko poput Gordana Jandrokovića rekao da sam smeće. Ne očekujem ispriku. Jedina isprika koju bih volio vidjeti od njega i HDZ-a je isprika hrvatskom narodu”, kaže Grmoja.

‘U HDZ-u UDBA vuče ključne korake’

Vezano uz i dalje aktualnu aferu SMS te izjavu potpredsjednika Sabora i drugog čovjeka HDZ-a Milijana Brkića da mu podmeću stare strukture UDBA-e, Grmoja je podsjetio da je HDZ na vlasti u Hrvatskoj, pa, tvrdi, “ako mu podmeće UDBA to bi značilo da mu podmeće HDZ, a to nije ni čudno jer su upravo oni zatvorili arhive koje je Most otvorio i većina članova Komunističke partije Jugoslavije je završila u HDZ-u i većina ljudi danas u HDZ-u vuče korijene iz tih struktura”.

“Ne znam kako je Milijan Brkić tek sad shvatio da se nalazi u orgnizaciji u kojoj UDBA vuče ključne korake”, dodao je Grmoja.