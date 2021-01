GRMOJA O PLENKOVIĆU: ‘Nevjerojatno da je iskoristio bolesnog zastupnika da bi napao oporbu. Toliko bešćutno i nemoralno…’

Nikola Grmoja iz Mosta komentirao je odgađanje izglasavanja prijedloga izmjena i dopuna Zakona o HGK te se osvrnuo na reakcije vladajućih i oporbe nakon sjednice

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja osvrnuo se na rušenje kvoruma u petak, nakon što je odlučeno da se ipak neće glasati o ukidanju obvezne članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Nakon toga je uslijedio verbalni rat s obje strane sabornice.

“Prekršili su poslovnik, maknuli s dnevnog reda naš zakon i mi smo morali nekako odgovoriti. Sve njihove optužbe, da smo žrtvovali Baniju – jednini koji je žrtvovao Baniju i poduzetnike i obrtnike i koji se išao skrivati iza bolesnog Tuđmana jesu Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Oni su žrtvovali sve to samo kako opozicija ne bi ostvarila malu pobjedu. Ovo je bio zakon koji je bio u prvom čitanju. Da je i prošao prvo čitanje, to ništa ne bi značilo za vladajuće, ali oni nisu to željeli dopustiti samo da se ne pokaže kako je vladajuća većina u problemu”, rekao je Grmoja za N1.

Poduzetnici su nezadovoljni uslugom

No, čini se da i u samom HDZ-u postoje podijeljeni stavovi oko obvezne članarine u HGK. na ruku im ne ide ni što bi njihov koalicijski partner HSLS također mogao podržati njeno ukidanje.

“Oni ne bi ni organizirali jučer glasovanje da je bio problem u Tuđmanu. Nije zadatak opozicije da drži kvorum, posebno ne ako se vladajući na ovakav način ponašaju prema opoziciji i prema svim poduzetnicima, radnicima koji su zahtijevali da se makne taj nepotreban namet. Koju imamo poruku premijera? Kakvi su to poduzetnici ako im je puno 42 kune? Ne radi se o tome, nego o tome da poduzetnici nisu zadovoljni uslugom koju dobivaju od HGK i da u ovom ludilu, potpunom zatvaranju kojem svjedočimo više ne žele plaćati tolike namete državi koja ne daje uslugu kakvu oni zaslužuju”, rekao je Grmoja i dodao: “Oni nisu željeli priznati poraz, da je vladajuća većina podijeljena, da postoje stranke u vladajućoj većini koje podržavaju prijedlog Mosta i oporbe i onda su napravili ovo. Zapravo su oni povukli prvi potez, a opozicija je na to reagirala.”

Istaknuo je da će se neke stvari u HGK morati mijenjati, jer poduzetnici nisu zadovoljni njihovim uslugama. “Nitko ne želi uništiti tu instituciju, HGK može nastaviti postojati, ljudi joj mogu, ako žele, plaćati članarinu, ali ona ne bi trebala biti prisilna. Ona bio morala davati neke usluge poduzetnicima i to je jedini način kako da se HGK reformira. Vidimo i da je izaslanstvo HGK na ekskurziji u Dubaiju i ljudima je dosta trošenja novca na jedan netransparentan način. Nezadovoljni su uslugom i vladajući će morati nešto mijenjati.”

Plenkovićev nastup ‘vučićevskog tipa’

Grmoja je dodao da bi prihvatio izvanrednu sjednicu na kojoj bi se glasalo o članarini u HGK i obnovi Banije. Komentirao je i Plenkovićevu izjavu kako ovaj potez oporbi neće nikad zaboraviti. Smatra to nastupom “vučićevskog tipa”.

“Sve više Plenković poprima te manire i nevjerojatno da je iskoristio bolesnog zastupnika da bi napao oporbu. To je toliko bešćutno, nemoralno, ali očito da Andrej Plenković sebi sve dopušta. Kao što je on rekao da ovo neće zaboraviti oporbi, mi nećemo biti takvi. Ne vodimo se mržnjom, kao čovjeku mu želimo sve najbolje, očito se pogubio ali mu ovakav nastup neće zaboraviti hrvatski građani, poduzetnici i obrtnici”, poručio je Grmoja.

Grmoja smatra da je HDZ u velikim problemima uoči lokalnih izbora. “Imali smo u deset dana jednog župana, jednog gradonačelnika i sada na kraju člana Predsjedništva HDZ-a. To pokazuje koliko je duboko korupcija metastazirala u HDZ-u, koliko nam je potreban obračun s korupcijom. Zastrašujuće je da s najviših razina u državi imamo poruke da su problem oni koji prijavljuju nepravilnosti, a ne oni koji sudjeluju u koruptivnim radnjama”, zaključio je Grmoja.

