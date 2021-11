DORH je u posljednje vrijeme kritiziran zbog slučaja Žalac i Agrokor, a pojavile su se i glasine o mogućoj smjeni ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.

Na dnevnom redu sjednice odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije izvješće je o radu državnih odvjetništava u 2020. koje će dati glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek, piše Večernji list.

Hrvoj Šipek je istaknula da imaju manjak ljudi te je tražila povećanje dužnosnika i službenika. "Zbog povećane dobi mnogi od dužnosnika ići će u skorije vrijeme u mirovinu", tvrdi.

Neutemeljene spekulacije o smjeni Marušić

Rekla je da u tijeku provođenje nadzora nad predmetom Žalac, ali i drugim predmetima koji su povezani s njim, nakon čega će donijeti odluku.

"Spekulacije koje su se pojavile o smjeni Vanje Marušić su neutemeljene. O svojoj odluci ja ću vas obavijestiti. Što se tiče predmeta Agrokor, s obzirom na to da je pokrenuta istraga protiv bivše tužiteljice, tu činjenicu možemo gledati na dva načina: prvo, to je dokaz korupcije u Državnom odvjetništvu. Drugo, to je spremnost DORH da se obračuna s korupcijom u svojim redovima", rekla je Hrvoj Šipek.

Pritom je glavna državna odvjetnica istaknula da bi posljedice bilo puno teže da se optužnica u predmetu Agrokor nije povukla te je podsjetila da i dalje postoji presumpcija nevinosti.

Odgovor Grmoji

Nikolu Grmoju iz Mosta zanimalo je je li Hrvoj Šipek bila upoznata sa slučajem predmeta kao što to tvrdi ravnateljica Marušić, te ju je pitao kada je potpisala nadzor za slučaj Žalac.

"Čini mi se da ste vašim pitanjem donijeli odluku prije nego je provedeno suđenje. Svi ti predmeti su započeli prije mojeg stupanja na ovu poziciju. Ako ćemo tako ići, onda bih ja tako trebala odgovarati za zločine na Golom otoku.

Angažiranje KMPG-a je bilo 2018. godine, a odluku su donijeli tadašnja županijska državna odvjetnica i glavni državni odvjetnik. I oni su analizirali situaciju na tržištu. Kad je potpisan nadzor? Informacije koje sam ja imala su bile drugačije. Izvješće je zaprimljeno u DORH-u 12. veljače 2020. godine, a ja sam dužnost preuzela u svibnju", tvrdi Zlata Hrvoj Šipek.