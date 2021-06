Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja jutros je za HRT izjavio kako je Andrej Plenković autor platforme Možemo! te da im je dao medijski poguranac kako bi naštetio SDP-u.

"Mislim da se tu preračunao, da je zapravo stvorio puno opasnijeg političkog oponenta", rekao je Grmoja, dodavši da je Možemo! puno opasniji za Plenkovića od SDP-a.

Rekao je da su i na Most mediji pozitivno gledali, ali ne kao na Možemo!

'Vidim zašto je premijer nervozan'

"Ovo je baš, ono... Dio medija je baš potpuno stao iza ove platforme i ja tu zapravo vidim razloge one premijerove nervozne reakcije gdje je zapravo poslao poruku dijelu medija da treba postojati nekakva granica", kaže Grmoja.

Smatra i da Možemo! trebaju paziti što rade jer vlast u Zagrebu ipak ovisi o državnoj vlasti.

Komentirao je i suočavanje nove zagrebačke vlasti s financijskim problemima:

"To se u PR-u zove smanjivanje očekivanja. Očekivanja od novog gradonačelnika su velika, i onda naravno da ćete reći da su dugovi koje ste dobili i situacija u kojoj se nalazite jako teški. Naravno, ne tvrdim da nisu. Zagreb je u teškoj financijskoj situaciji. Ti problemi se ne mogu, kao što Bandićevi pročelnici tvrde, riješiti u nekoliko dana, jer da je to tako, onda bi ih oni riješili, ali se sigurno mogu riješiti i rješivi su", ističe Grmoja i dodaje da to znači rezove.

'Najveći problem je likvidnost'

Mostov zastupnik smatra i da nema potrebe za dizanjem cijena komunalija te da se uz racionalno upravljanje može srezati troškove:

"Najveći problem je likvidnost, kako podmirivati obaveze, ali dugoročno se to može riješiti bez podizanja cijena komunalnih usluga. Pitanje je samo koliko je novi gradonačelnik Tomislav Tomašević spreman na to i ima li ljude koji su sposobni to obavljati, rekao je Grmoja.