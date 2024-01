Predsjednik saborskog Antikorupcijskog vijeća i zastupnik Mosta Nikola Grmoja iznio je u ponedjeljak teške optužbe na račun izvršnog direktora Fortenove Fabrisa Peruška, tvrdeći da je u "mega aferi" teško oštetio Fortenovu u korist tajkuna Pavla Vujnovca.

"Riječ je o megaferi i očekujem da u roku nekoliko dana istražna tijela, DORH, Uskok i policija pokucaju na vrata Plenkovićevog povjerenika u Agrokoru Fabrisa Peruška koji je omogućio preuzimanje Fortenove tajkunu Vujnovcu i oštetio Fortenovu za najmanje 66 milijuna eura,", kazao je Grmoja na konferenciji za novinare u Saboru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tvrdi da imaju dokumentaciju koja to potvrđuje te je najavio da će idućeg tjedna kazneno prijaviti Peruška jer je riječ, kaže Grmoja o "mega kriminalu" i potvrdi da je Hrvatska okupirana država u kojoj je sve damo na pladnju Vujnovcu. Zatražiti će pritom supotpise i drugih saborskih zastupnika.

Iznio kronologiju događaja

Grmoja je detaljno iznio kronologiju događaja još od kada je bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić kupio Ciglane Zagreb, te novoosnovanim tvrtkama Stela nekretnine i Ciglana nekretnine fiktivno prodao nekretnine Konzuma na Črnomercu i Trešnjevci kako bi se domogao novca a zadržao kontrolu nad vlasništvom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve je išlo po planu do donošenja "lex Agrokora" kada su Stela nekretnine i Ciglane nekretnine raskinule ugovor o zakupu s Konzumom i pokrenule tužbu za neisplaćen iznos od 26 milijuna eura. Fortenova je odbila platiti ta potraživanja jer je riječ o fiktivnim tvrtkama, a Zagrebačka banka koja je izdala kredit pokrenula prodaju potraživanja, kazao je.

"Iako je Peruško bio upoznat s činjenicom da su Stela nekretnine i Ciglana nekretnine skrivene firme Fortenova grupe kao i da je Foretenovi osigurana "call opcija" povratka vlasništva za samo 200.000 eura, Peruško je odbio ponudu Zagrebačke banke za refinanciranjem ili otkupom potraživanja”, dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Grmoja tvrdi da je nakon toga Prvo plinarsko društvo kupilo od Zagrebačke banke potraživanje za 16 milijuna eura, iako je bilo i ponude od 43 milijuna eura te da Peruško nije želio refinancirati ili otkupiti dug prema Zagrebačko banci nego je inzistirao da to učini Vujnovac, te otkupiti nekretnine za 200 tisuća eura.

'Fortenova sve predaje Vujnovcu'

"Fortenova grupa ne otkupljuje tražbine, ne traži svoje pozajmice nazad, ne kupuje tvrtke iako ima pravo prvokupa, nego sve predaje Vujnovcu”, zaključio je Grmoja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zvonimir Troskot (Most ) ustvrdio je da je cilj bio da Vujnovac dobije Fortenovu ispod tržišne cijene. Peruško je kao izvanredni povjerenik trebao štiti interese vjerovnika, a on to nije činio nego je pogodovao budućem dioničaru, kazao je.

Zaključio je da će Vujnovac kontrolirati više od 10 posto BDP-a Hrvatske, imat će ogromnu gospodarsku i političku moć. 2Čovjek se s Hrvatskom igra Monopolyja", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oglasila se Fortenova

Iz Fortenova grupe u ponedjeljak su odbacili sve optužbe zastupnika Mosta Nikole Grmoje i Zvonimira Troskota o navodnim kaznenim djelima kojima je kako oni tvrde, Fabris Peruško oštetio Fortenova grupu, ističući da Mostov dvojac ponavlja teze ruskih sankcioniranih aktera.