Afera Frka povukla je za sobom pitanje povlastica dužnosnika i državnih stanova u kojima oni žive. Zbog nereda u državnim nekretninama zazivaju se DORH i pad Vlade.

Ukupno 15 saborskih zastupnika koristi državne stanove u Zagrebu, a još 65 njih unajmljuje stanove, za što im država daje 3000 kuna. Jedan od saborskih zastupnika koji koristi državni stan je i Mostov Nikola Grmoja koji se smjestio u 60 kvadrata i svoja vrata otvorio RTL-u.

Grmoja u 60 kvadrata

Preselio je u taj stan nakon što su mu doselile supruga i kćer. Prebivalište mu je u Metkoviću, a boravište u Zagrebu.

"Bio sam prvo u 35 kvadrata, a nakon što su mi došli supruga i djevojčica dobio sam ovaj od otprilike 60 kvadrata. Jedna soba, ali je veća blagovaonica i dnevni boravak", opisao je Grmoja.

"Nisam tražio da se bilo što u njemu uredi, u kakav sam stan ušao, takav je i sada", dodao je.

To je jedan od 35 državnih stanova namijenjenih za državne službenike. U najvećem stanu od 96 kvadrata živi predsjednik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić. U jednom od najmanjih, od 30 kvadrata, je Mostov Marin Miletić.

Tko nije prijavio boravište?

Državni stan koriste i ministrica poljoprivrede Marija Vučković, i ministar obrane Mario Banožić koji u Zagrebu imaju prijavljeno boravište i ondje plaćaju prirez. No Božo Petrov nije u metropoli prijavio boravište pa mu je manji prirez.

"Njemu djeca idu u školu u Metkoviću i on je većinu vremena dolje. On kad bi u Zagrebu plaćao prirez bilo bi to nepravedno prema županiji Dubrovačko-neretvanskoj i gradu Metkoviću", smatra Grmoja.

Pravo na državni stan pojasnio je SDP-ov Arsen Bauk. "Po mom shvaćanju, željelo se postići da na ta mjesta ravnopravno konkuriraju i oni izvan Zagreba", rekao je.