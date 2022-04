Mostov Nikola Grmoja oglasio se danas nakon što je sSaborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica otkrio da se podvrgnuo poligrafskom testiranju kako bi dokazao istinu vezano za optužbe uz "klub" iz Slovenske 9. "Vidiljivo je da nisam bio u klubu u Slovenskoj 9 i da me nitko nikad nije pozvao da dođem u taj klub", rekao je Kapulica nakon testa, izjavivši da je Grmoja sada "politički mrtvac".

Grmoja tvrdi da Kapulica zapravo nije ispoštovao dogovor. "On je bio jasan, da Mario Kapulica javno, na televiziji, pred kamerama odgovori na pitanja o povezanosti s klubom u Slovenskoj 9. On je to navodno radio u privatnom aranžmanu i prošao. Ja sam uvjeren da bi na tom testiranju prošao i Mario Banožić s tvrdnjom da je na dronu bilo 40 kilograma eksploziva”, rekao je Grmoja.

'Nisam politički mrtvac'

Grmoja tvrdi da je Goran Puklin, Kapuličin kum, u svom stanu čuvao više od 4 milijuna kuna iz kluba u Slovenskoj 9. “Kapulica ne bi trebao na poligraf da odgovara na par pitanja, nego na informativni razgovor u DORH i USKOK gdje bi trebao odgovoriti na cijeli niz pitanja. To čak i ne mora biti javno, ali preduvjet da se dogodi takav jedan informativni razgovor je da DORH i USKOK budu neovisni”, rekao je Grmoja.

Na pitanje je li on politički mrtvac, kako ga je nazvao Kapulica, Grmoja je rekao: “Ni slučajno! Nije ispoštovao naš dogovor. Ja sam, kako sam rekao, samo naslućivao dijelove Kapuličine povezanosti. Dakle, nije svatko tko je bio u klubu u Slovenskoj 9 ujedno i kriminalac, ali nije dobro što su tamo bili. Neki koji su tamo bili su direktno povezani s aferom Janaf”, rekao je Grmoja.

“Ne vjerujem nalazima koje je netko platio u privatnom aranžmanu, a siguran sam da je Mario Kapulica do grla u aferi Janaf i iza toga stojim”, dodao je Grmoja.

Propuštena prilika?

Grmoja kaže da nije moguće da je imao pogrešne podatke o tome je li Kapulica bio u Slovenskoj 9 ili nije. “To povezujem s time da je Kapulica direktno povezan s aferom Janaf i s klubom u Slovenskoj 9. Ja neću nalaziti detektivsku agenciju kojoj vjerujem, nego ću se držati onoga što smo se dogovorili, a to je da bude javno i pred kamerama", rekao je Grmoja.

“Mi smo se tako dogovorili. On je pristao na to, pružio mi je ruku. Ovo je bilo prilika da Kapulicu izvučemo na čistac. Želio sam da Mario Kapulica odgovori na sva ova pitanja i tvrdnje koje sam ja rekao. Danas o tome nije rekao ni riječ”, rekao je Grmoja.