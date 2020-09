GRMOJA: ‘Plenković se pravi mutav, a uvjeren sam da Milanović govori istinu. Znamo i zašto je afera izbila baš sada’

‘Mislim da je Plenković sve znao i da se pravi mutav. Neke situacije kojima smo svjedočili pokazuju kako je apsolutno nevjerojatno da Plenković, koji je postavio čelnu osobu DORH-a i ravnatelja Policije, ne kontrolira sve te procese’, kaže Grmoja koji je pokrenuo inicijativu za osnivanje istražnog povjerenstvo o radu DORH-a

Most nezavisnih lista u srijedu je u Hrvatskom saboru pozvao ostale oporbene stranke da zajedno iniciraju osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o radu DORH-a. U svjetlu “afere JANAF”, ali i niza prijašnjih afera, Most želi propitati rad DORH-a i drugih nadležnih institucija zbog konstantnog pucanja mjera i curenja informacija, te utvrditi tko je dogovoran za to.

Tim povodom, ali i povodom same “afere JANAF” zbog koje je ponovno eskalirao sukob predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, razgovarali smo sa saborskim zastupnikom Mosta Nikolom Grmojom.

OPORBA POKREĆE ISTRAŽNO POVJERENSTVO O RADU DORH-A: ‘Znamo da će nas vladajući opstruirati’; nabrojali i koji su im ciljevi

‘Plenković je sve znao, ali se pravi mutav’

NET.HR: Kako gledate na verbalni rat predsjednika i premijera oko ‘afere JANAF’? Smatrate li da Milanović zna i više od onoga što govori, a da se Plenković pravi kako nije išta znao?

GRMOJA: Mislim da je Plenković sve znao i da se pravi mutav. Neke druge situacije kojima smo svjedočili pokazuju kako je apsolutno nevjerojatno da Plenković, koji je postavio čelnu osobu DORH-a i ravnatelja Policije, ne kontrolira sve te procese. Ima jedan konkretan slučaj iz kojeg se vidi da on dirigira radom DORH-a. Kada sam postavio zastupničko pitanje o jednoj kaznenoj prijavi zbog prijevara u našim veleposlanstvima, on je tada odgovorio da takve predstavke ne vode ničemu. Istoga dana DORH je odbacio tu kaznenu prijavu, iako godinu dana po pitanju te prijave ništa nije bilo učinjeno. A odbacio ju je na temelju svjedočenja prvoosumnjičenog u tom protupravnom trošenju novca, bez da je ispitao diplomata Sabljaka, koji je podigao kaznenu prijavu i bez da je poduzeo ikakve istražne radnje. Dakle, DORH je u potpunosti pod kontrolom premijera Plenkovića, baš kao i policija. Sasvim je jasno da je Plenković znao sve o aferi JANAF.

NET.HR: Zašto je ona izbila baš sada?

GRMOJA: Zato što to odgovara Plenkoviću. Ovo je početak mandata, nema nekakvih izbora u bliže vrijeme pa može najaviti borbu protiv korupcije. Da se ovo dogodilo prije parlamentarnih izbora ili za vrijeme predsjedničkih, pitanje je kakav bi bio njihov ishod. Možda kandidatkinja HDZ-a ne bi ni došla do drugog kruga, a onda je pitanje bi li i Milanović postao predsjednik. Puno se pitanja tu otvara.

NET.HR: Tvrdite da su premijer i ministar unutarnjih poslova znali za ovu istragu prije njenog dovršetka? Trebaju li oni znati za istrage koje vode DORH, odnosno USKOK?

GRMOJA: Uvjeren sam da Milanović govori istinu. Uostalom, on iz svoga iskustva zna da je kao premijer znao sve o policijskim istragama koje su vođene. To pokazuje kako nam funkcionira država. Smatram da niti premijer niti ministar unutarnjih poslova ne bi trebali znati išta o istragama, a da SOA treba informirati predsjednika ako se radi o pitanjima koja se tiču nacionalne sigurnosti. Ovo je zapravo slučaj klasične korupcije o kojoj, dok istraga traje, ni premijer niti ministar unutarnjih poslova načelno ne bi trebali znati išta. Ali, u Hrvatskoj, eto, oni znaju sve.

PLENKOVIĆ O AFERI JANAF: ‘Kome bi bilo više u interesu nego meni da znam sve prije nego što pukne. Institucije ne dolaze meni na ispovijest’

‘Čini se da HDZ ne želi istražno povjerenstvo o radu DORH-a’

NET.HR: Most je inicirao osnivanje istražnog povjerenstva o radu DORH-a. Što namjeravate time postići?

GRMOJA: Svjesni smo da se istražno povjerenstvo ne može baviti onime što je predmet kaznenog postupka ili istrage, ali se svakako može baviti utjecajem politike na rad DORH-a i policije, curenjem informacija i pucanjem istraga koje se konstantno događaju. Jučer sam uspio okupiti cjelokupnu opoziciju i nadam se da ćemo danas održati prvi radni sastanak, Svaka oporbena stranka će predložiti jednog člana tog radnog tijela pa da sastavimo okvir koji bi mogao držati vodu i kao takav proći u Saboru. Vidjet ćemo kakav će biti stav HDZ-a. Čini se da oni ne žele to povjerenstvo, kao što je bio slučaj i s Istražnim povjerenstvom za Agrokor. No, uz pritisak javnosti, postoji šansa da to proguramo. Opstrukcija će sigurno biti. I građani imaju dojam da se povjerenstva osnivaju kad se nešto ne želi riješiti. Ali, ovo je stvarno potrebno.

NET.HR: Kada govorimo o curenju informacija iz represivnog aparata, one jednim kanalom cure prema osumnjičenima, a drugim prema medijima. Kako je moguće da tijela koja se bave istragama i imaju na raspolaganju instrumente da sve doznaju, ne mogu otkriti krtice u svojim redovima?

GRMOJA: To pokazuje kako sustav funkcionira. Svi volimo čitati pikanterije u medijima, ali to nije način na koji treba funkcionirati pravosudni i represivni aparat. Ne možemo mi o aferama čitati u medijima, a da ne nemaju nikakvog pravosudnog epiloga. Treba ubrzati pravosuđe, da se postupak, kada jednom ode na viši stupanj, ne smije vraćati na niži. Na koncu, bolje i blaža kazna, ali da se barem dogodi u nekom realnom vremenskom okviru. Ovako, kada nakon 10 i više godina suđenja ona izostane, to nije dobra poruka. Nažalost, vitalni dijelovi DORH-a i pravosuđa su korumpirani.

UGLEDNI ODVJETNIK O AFERI JANAF: ‘Postoji ugrađena sistemska greška. Nije logično, ako godinu dana čuvaju informacije, kako zadnji dan iscuri?’

‘HDZ-u je korupcija problem tek kada ugrozi njihov politički uspjeh’

NET.HR: U ‘aferu JANAF’ upleteni su i članovi drugih stranaka, ali vi tvrdite da je to ipak HDZ-ova afera…

GRMOJA: Dragan Kovačević je potekao iz SDP-a, član je HNS-a, ali on je već dulje vrijeme kadar vladajuće stranke, kojeg su oni imenovali i zadržali na toj poziciji. Imamo osumnjičena dva zastupnika HDZ-a i jednog SDP-a, ali po meni tu nema neke velike razlike. HDZ je malo veći generator korupcije od SDP-a jer je dulje na vlasti i drži više jedinica lokalne samouprave pod svojom vlašću, ali to su dva lica iste medalje.

NET.HR: U strankama govore da krivnju treba individualizirati i da svaka korupcija ima ime i prezime. Kako to da, kao što u DORH-u ili policiji ne znaju tko su krtice u njihovim redovima, ni u HDZ-u ili SDP-u ne znaju tko su im i kakvi članovi dok ne dođu pod istragu?

GRMOJA: HDZ je postavio gradonačelnika Požege (Darka Puljašića, nap.a.) iako su znali da se protiv njega vode istražne radnje. Njima je samo bitno da im ti ljudi donose glasove. Dobri su im dok ne postanu prevelik uteg. To pokazuje da nemaju uvjerenje da je korupcija nešto loše, već im je ona problem tek kada postane problem za njihov politički uspjeh. Na neki način, svi smo pristajali na korupciju i glasali za korupciju Dok si to ne osvijestimo, stvarnih promjena neće biti.

NET.HR: Što je po vama skandaloznije u činjenici da je šef jednog javnog poduzeća organizirao poluotvoreni elitistički klub: to što je netko tamo donosio mito ili što su se ondje okupljali moćni ljudi koji po prirodi svojih javnih funkcija ne bi trebali biti u takvim privatnim vezama?

GRMOJA: Moćni ljudi će se i dalje povezivati, a zadatak je države i društva da utjecaj privatnih interesa ne prevlada nad javnim i općim interesom. Mi ih ne možemo spriječiti da oforme neki novi klub ili da se okupljaju u nekom kafiću ili restoranu, ali možemo spriječiti da ti ljudi iskoriste ključne institucije države i javne tvrtke da bi sebi osigurali znatnu imovinsku korist i da u konačnici ne ostanu nekažnjeni. To je imperativ.

KOVAČEVIĆEV KLUB JEDINI JE RADIO U LOCKDOWNU: ‘Bio je to hit. Dolazili su svi koji su nešto značili, Plenkovićev ministar tamo je kartao belu’