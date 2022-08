HDTZ-ov Damir Habijan i Mostov Nikola Grmoja gostovali su u RTL-u danas gdje su komentirali pljačku Ine.

Grmoja se uvodno osvrnuo na izjave premijera Plenkovića da bi mu trebalo čestitati. "Na čemu ću mu čestitati? Na tome što HDZ uporno i njegova vlada uporno imenuje ovakve kadrove u naše državne tvrtke? I u Ini je jedan veliki državni udio. I što nestaju novci hrvatskih građana", kazao je, "Ovo je epsko, do sada neviđeno. Mislili smo da od Sanadera gore ne može. Sam Plenković se pokušao oprati od Sanaderovog naslijeđa."

'Novac nije ukraden'

Grmoja je konstatirao da ne zna u kojem smislu Plenković može biti da nije odgovoran, kad u Upravi i Nadzornom odboru INA-e sjede ljudi koje su imenovali u Vladi te ako su ovo direktori u INA-i s članskom iskaznicom HDZ-a.

"Slobodno se može reći da je Sanaderov HDZ bio mala maca za ovaj Plenkovićev koruptivni HDZ", rekao je Grmoja.

"Ako ste pratili u petak da ste prilično nisko u anketama, mogli ste primijetiti da su institucije hrvatske države prije svega Vlade RH, one koje su pod Ministarstvom financija, prije svega Ured za sprečavanje pranja novca i Porezna uprava, upravo one koje su otkrile ovu aferu, one institucije koje su otkrile ovu aferu, one institucije koje su pet mjeseci pratile te transakcije i imale ih pod nadzorom. A ono što je najbitnije, vi to stalno ističete, a dobro znate da novac nije ukraden, da je tih 813 milijuna kuna blokirano, 450 milijuna kuna danas je već vraćeno u državni proračun, nekretnine vrijednosti tri milijuna eura također su blokirane", odgovorio je Grmoji Habijan, dodajući da je novac sačuvan te da nema štete zahvaljujući institucijama hrvatske države koje su pod nadzorom Vlade RH i pod zakonodavnim okvirom.

"Predsjednik Vlade danas je rekao vrlo jasno, način na koji se upravlja INA-om nije dobar. I ja osobno i svi mi u stranci smo apsolutno zgroženi ovime što se desilo u Ini. Oni koji su u prvom ešalonu Uprave Ine, moraju snositi odgovornost. Ne samo dio koji se odnosi postavljen od Hrvatske, nego i dio koji je postavljen od mađarskog MOL-a", kazao je Habijan.

Grmoja je komentirao najavljen prosvjed u Zagrebu. "Maknulo bi se ovakve ljude koji, ako nisu znali, očito su nesposobni ili postavljaju kadrove koji nisu u stanju kontrolirati ono što se događa u našoj najvažnijoj energetskoj kompaniji", odgovorio je Grmoja.

Na pitanje na tim eventualnim izborima bi li Most išao s lijevom i liberalnom opcijom ili s HDZ-om, Grmoja je rekao da oni žele preuzeti upravljanje zemljom, da s HDZ-om sigurno ne bi išli.

"Most bi sigurno imao svog kandidata za premijera", rekao je.

Ime i prezime za kazneno djelo

"Kad ove jeseni ili zime dobijete račune za energente, znajte da plaćate lopovsku maržu", ustvrdio je Grmoja

Habijan je odgovorio da mu je uvijek neugodno kad se ispostavi da je netko iz HDZ-a upleten u kaznena djela, ali isto tako i u slučaju "svake stranke".

"Uvijek kažem da za svako kazneno djelo i korupciju postoji ime i prezime...", dodao je, na što mu je Grmoja uzvratio da je istina da korupcija ima ime i prezime i da je to HDZ.

Potom se Habijan obratio Grmoji: "Govorite da nitko ništa nije znao. Gospodin Vanđelić s kojim ste vrlo bliski, vaša opcija Most, bio je predsjednik NO Ine. Pa kako da on to nije vidio, nije znao? Sad se odjednom on probudio. Što je on radio pet godina, primao priličnu naknadu za to?", upitao je Habijan Nikolu Grmoju.

Grmoja je na kraju razgovora pozvao građane na "miran i dostojan prosvjed" pred HDZ-om, a na prosvjed se osvrnuo i Habijan.

"Što se tiče tog prosvjeda, bilo bi dobro da građani znaju tko ih poziva, kad ih se već poziva. Dakle, poziva ih Most, pozivaju iz antivakseri, poziva ih primjerice Bujanec. Prema tome, jedna vrlo ortodoksna skupina u RH. I sad imaju izbor, ili ići tamo ili uvidjeti da je Vlada upravo ta koja radi na stabilnosti ove zemlje i na svim mjerama pomoći građanima i poduzetnicima...", zaključio je saborski zastupnik HDZ-a.