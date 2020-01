GRMOJA ODGOVORIO JE LI BANDIĆ KRIV ZA KOLINDIN PORAZ: ‘Treba biti iskren, bez SDP-a i HDZ-a ne bi bilo ni njega’

Grmoja: ‘Sada se jedan dio političkih aktera koji je cijelo vrijeme bio vezan uz njega, pokušava distancirati od Bandića, ali treba biti iskren – bez SDP-a i HDZ-a ne bi bilo Milana Bandića’

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja danas je za N1 izjavio kako bez SDP-a i HDZ-a ne bi bilo zagrebačkog predsjednika Milana Bandića, iako se trenutno neki pokušavaju distancirati od njega.

“Sada se jedan dio političkih aktera koji je cijelo vrijeme bio vezan uz njega, pokušava distancirati od Bandića, ali treba biti iskren – bez SDP-a i HDZ-a ne bi bilo Milana Bandića”, rekao je Grmoja odgovarajući na pitanje stoji li teorija da je zbog podrške Bandića aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izgubila na predsjedničkim izborima od Zorana Milanovića.

“Oni su odabrali tu taktiku, ako je Bandić kriv, kriv je stožer Grabar-Kitarović. Mislim da su oni bili u strahu od Škore, hoće li dohvatiti taj drugi krug i da su onda išli s glasovima i potporom koju Bandić ima u Zagrebu. To je sigurno utjecalo na pobjedu Zorana Milanovića u drugom krugu. Sasvim je jasno da Bandić ima jednu negativnu percepciju u Zagrebu”, smatra Grmoja.

Kujundžić je davno trebao otići

Grmoja se gostujući na N1 televiziji također osvrnuo i na smjenu Bore Nogala i skandal vezan uz Dijanu Zadravec te odgovornost resornog ministra Milana Kujundžića. Nakon što je Most pokušao smijeniti ministra zdravstva već dva puta, smatra da više nema smisla tražiti njegov opoziv još jednom.

“Što se tiče ministra Kujundžića, Most je dva puta podnosio zahtjev za smjenu ministra i sad se pokazuje da su ti naši zahtjevi bili opravdani. On je jedan od najnepopularnijih ministara, ali tijekom one rekonstrukcije Vlade nije došlo do njegove smjene. S druge strane, imamo dva slučaja (Nogalo i Zadravec, op.a.) – svi znamo koliko je uspješna i dobra bolnica Srebrenjak, svjesni smo interesa koje tu ima zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i očito su se optužbe koje su išle prema ravnatelju Nogalu pokazale potpuno neutemeljene.

Nekako je trebalo opravdati njegovu smjenu. A u drugom slučaju imamo situacija da jedna liječnica koja je bila na listi HDZ-a za koju se kaže da je u jako dobrim odnosima s premijerom napravila incident. Trebalo je doći do njene smjene, međutim smijenjen je ravnatelj. Ovdje su očito u pitanju ili osobni, partikularni interesi pojedinaca ili skupina koje cijelo vrijeme ostvaruju dobit u hrvatskom zdravstvu, a zbog toga pate pacijenti. Naš stav je tu jasan – ministar Kujundžić je trebao davno otići”, smatra Grmoja.

